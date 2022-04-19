ضبط شخص سرق أجهزة تكييف في مسجد ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم شرطة النجدة بنغـازي شخصًا سرق أجهزة تكييف بمسجد بيعة الرضوان في منطقة السلماني بالمدينة.

وتلقى القسم بلاغًا من القائم على المسجد بسرقة تلك الأجهزة؛ حيث كلفت وحدة التحري والقبض في القسم بالتحقيق في الواقعة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع فيسبوك، أمس الإثنين.

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وجمعت الوحدة تسجيلات كاميرات المراقبة، وتمكنت في عملية البحث من تحديد هوية المتهم.

واتضح أن المتورط في واقعة السرقة من ذوي السوابق، وجرى ضبطه بعد إعداد كمين محكم؛ حيث اتُخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى النيابة العامة.