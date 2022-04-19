«الحكم المحلي» تبحث صرف الرواتب المتأخرة للشركات الخدمية في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، اليوم الإثنين، سرعة إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل القائمة في بلدية سبها، ومنها مشكلة النظافة وصرف الرواتب المتأخرة لأغلب الشركات الخدمية، والبدء الفوري في المشاريع المتوقفة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وكيل الوزارة مع أعضاء المجلس البلدي سبها، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- «الخدمات العامة» تستأنف عملها في سبها بعد حل أزمة الرواتب

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث أهم المشاكل التي تواجه المجلس البلدي خاصة والمنطقة الجنوبية بصفة عامة، كما استعرض أعضاء المجلس البلدي سبها سير عمل القطاعات الخدمية والتشغيلية والمالية داخل نطاق البلدية، وأهم العراقيل التي تواجه هذه القطاعات.