«التعليم العالي» تمنح 1936 موفدا مهلة أخيرة لتبرير عدم عودتهم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، مهلة أخيرة أمام 1936 موفدًا للخارج، الذين صدرت بحقهم قرارات فصل، لتقديم تظلمات تفيد بسبب عدم مباشرة أعمالهم.

وأضافت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنها مددت فترة التواصل مع اللجنة المختصة كفرصة أخيرة للتظلم تنتهي يوم الخميس 28 أبريل، قبل إحالة أسمائهم لوزارة المالية وإلغاء الرقم المالي لهم.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء الطلاب الموفدين على هذا الرابط

وهؤلاء الطلاب لم يتقدموا بأي مستند لتبرير عدم عودتهم، أو لم تقتنع لجنة التظلمات بمبرراتهم، وصدرت بحقهم قرارات فصل.

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وفي 7 نوفمبر، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، قرارًا بفصل 861 طالبًا وطالبة من الموفدين للدراسة بالخارج، الذين انتهت مدة إيفادهم المحددة قانونًا ولم يباشروا أعمالهم بالجهات التابعين لها.

وفي 22 نوفمبر أصدر الوزير قرارًا مماثلاً بفصل 546 طالبًا وطالبة من الموفدين للدراسة بالخارج، لافتًا إلى أن نحو 60% من الطلبة الموفدين بالخارج غير موجودين ببلد الدراسة، منبهًا المخالفين إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للإيفاد.