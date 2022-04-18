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ضبط دواجن لا تصلح للاستهلاك الآدمي في الأصابعة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 01:15 مساء
ضبط دواجن لا تصلح للاستهلاك الآدمي في الأصابعة
مفتشو الرقابة على الأغذية خلال حملة على سلخانات في الأصابعة، 17 أبريل 2022، (صفحة المركز على فيسبوك)
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نفذ مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية فرع الأصابعة جولة تفتيشية على عدد من المحال داخل البلدية، ضمن الحملة الوطنية لحماية المستهلك.

وضبط المفتشون، دجاجا في حالة تعفن معروضا للبيع، إضافة إلى غياب النظافة في أماكن تجميد تلك الدواجن، حسب بيان المركز على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

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كما عثروا على كبد أبقار مستوردة، غير معروفة المصدر والمنشأ، إضافة إلى عدم وجود تراخيص وشهادات صحية للعاملين في محال بيع اللحوم والسلخانات.

وأشار البيان إلى إحالة التقارير الخاصة بتلك الجولة إلى الحرس البلدي، مع تشميع سلخانة وإنذار عدد آخر.

دواجن عثر عليها في أحد المحال لا تصلح للاستهلاك الآدمي.
دواجن عثر عليها في أحد المحال لا تصلح للاستهلاك الآدمي.
لحوم مضبوطة خلال الحملة.
لحوم مضبوطة خلال الحملة.
دواجن فاسدة جرى ضبطها ونقلها من أجل إعدامها.
دواجن فاسدة جرى ضبطها ونقلها من أجل إعدامها.
تشميع إحدى السلخانات في الأصابعة.
تشميع إحدى السلخانات في الأصابعة.
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