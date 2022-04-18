السوق الرسمية: الإسترليني يتراجع أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.13 دينار مقابل 6.14 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين ثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.70 دينار، وسعر اليورو عند 5.08 دينار.

وبالنسبة لسلة العملات العربية، لم يطرأ تغيير على سعري الريال السعودي والدرهم الإماراتي، الذين سجلا 1.25 دينار، و1.28 دينار، على الترتيب، بينما خسر سعر الدينار التونسي قرشا ليباع بـ 1.55 دينار مقابل 1.56 دينار أمس. واستقر اليوان الصيني عند 0.73 دينار، والليرة التركية عند 0.32 دينار.