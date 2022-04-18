Atwasat

السوق الرسمية: الإسترليني يتراجع أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 12:26 مساء
السوق الرسمية: الإسترليني يتراجع أمام الدينار
مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تراجعت العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.13 دينار مقابل 6.14 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين ثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.70 دينار، وسعر اليورو عند 5.08 دينار.

وبالنسبة لسلة العملات العربية، لم يطرأ تغيير على سعري الريال السعودي والدرهم الإماراتي، الذين سجلا 1.25 دينار، و1.28 دينار، على الترتيب، بينما خسر سعر الدينار التونسي قرشا ليباع بـ 1.55 دينار مقابل 1.56 دينار أمس. واستقر اليوان الصيني عند 0.73 دينار، والليرة التركية عند 0.32 دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نجل روائي أميركي متهم بقتل طفلته.. ما القصة؟

نجل روائي أميركي متهم بقتل طفلته.. ما القصة؟
«التكتل» سر خروج القمة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس من دون أهداف

«التكتل» سر خروج القمة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس من دون أهداف
أكاديميون ونشطاء طوارق في أوباري يطلقون مبادرة إصلاحية للم الشمل

أكاديميون ونشطاء طوارق في أوباري يطلقون مبادرة إصلاحية للم الشمل
احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن

احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس؟ (فيديو)

ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة ...
تعثر دخول باشاغا من تونس إلى طرابلس.. واستنفار في العاصمة

تعثر دخول باشاغا من تونس إلى طرابلس.. واستنفار في العاصمة
برنامج «كتب ليبية» (2)

برنامج «كتب ليبية» (2)
خلونا نحلموا (الحلقة 2)

خلونا نحلموا (الحلقة 2)
مسلسل «شن الحكاية» (2)

مسلسل «شن الحكاية» (2)
مسلسل «هذا هو» (2)

مسلسل «هذا هو» (2)
الكاسا (الحلقة 2)

الكاسا (الحلقة 2)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)
قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون دولار.. واعتقلت لأني قلت «لا»

قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون ...
«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو

«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو
كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج

كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج
صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس

صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس
كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا

كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا
بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»

بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تسيير أول رحلة لـ«مصر للطيران» من مطار بنينا منذ 7 سنوات (صور)
تسيير أول رحلة لـ«مصر للطيران» من مطار بنينا منذ 7 سنوات (صور)
اضطراب الإمدادات في ليبيا يلهب أسعار النفط في العالم
اضطراب الإمدادات في ليبيا يلهب أسعار النفط في العالم
أمن بنغازي يضبط سجينا هاربا وشقيقه الذي ساعده على الفرار
أمن بنغازي يضبط سجينا هاربا وشقيقه الذي ساعده على الفرار
السوق الرسمية: الإسترليني يتراجع أمام الدينار
السوق الرسمية: الإسترليني يتراجع أمام الدينار
الدبيبة يتوجه إلى الجزائر في زيارة رسمية رفقة وزراء
الدبيبة يتوجه إلى الجزائر في زيارة رسمية رفقة وزراء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
تراجع طفيف للدولار أمام الدينار في السوق الموازية
تراجع طفيف للدولار أمام الدينار في السوق الموازية...
منها الأنابيب والأجهزة الكهربائية.. إضافة مواد إلى قائمة السلع المحظور تصديرها
منها الأنابيب والأجهزة الكهربائية.. إضافة مواد إلى قائمة ......
ضبط دواجن لا تصلح للاستهلاك الآدمي في الأصابعة
ضبط دواجن لا تصلح للاستهلاك الآدمي في الأصابعة...
الدبيبة يتوجه إلى الجزائر في زيارة رسمية رفقة وزراء
الدبيبة يتوجه إلى الجزائر في زيارة رسمية رفقة وزراء...
السوق الرسمية: الإسترليني يتراجع أمام الدينار
السوق الرسمية: الإسترليني يتراجع أمام الدينار...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط