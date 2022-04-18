تسيير أول رحلة لـ«مصر للطيران» من مطار بنينا منذ 7 سنوات (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل مطار بنينا الدولي طائرة الشركة القابضة لمصر للطيران، صباح الإثنين، القادمة من العاصمة المصرية القاهرة.

وستسيِّر الشركة أولى رحلاتها من مطار بنينا اليوم، وذلك بعد توقف دام لأكثر من سبع سنوات، حسب بيان إدارة المطار على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان في استقبال الطائرة مساعد مدير المطار، ومدير أمن المنفذ، ومدير مصلحة الطيران المدني، إضافة إلى عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية والشركات العاملة بالمطار.

مصر للطيران تعلن عودة الرحلات المباشرة بين القاهرة وبنغازي

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن شركة مصر للطيران أنها ستبدأ تسيير رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبنغازي، في 18 أبريل، بواقع رحلة يومية.

وقال رئيس الشركة، الطيار عمرو أبوالعينين، إن «مصر للطيران» تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية، ومنها مدينة بنغازي، لوجود الكثيرين من المصريين المقيمين والعاملين في الأراضي الليبية، ولتعزيز التبادل التجاري بين مصر وليبيا، موضحا أن الشركة ستشغل طائرتها من طراز «بوينغ B737-800» في تلك الرحلات.

كما زار وفد الشركة مطار بنينا يوم السبت الماضي، والتقى عددا من المسؤولين فيه وذلك لمناقشة عودة الرحلات والتي تمت الموافقة عليها مسبقا لمطاري القاهرة والإسكندرية.

اتفاق استئناف الرحلات بين مصر وليبيا

وفي سبتمبر الماضي، اتفقت مصلحتا الطيران المدني في مصر وليبيا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات (معيتيقة - مصراتة - بنينا)، ومطار القاهرة الدولي، وذلك خلال أعمال اللجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، التي انعقدت في القاهرة، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

واستأنفت شركتا الخطوط الجوية الأفريقية والخطوط الجوية الليبية في الشهر نفسه رحلاتهما من مطاري معيتيقة وبنينا الدوليين إلى مطار القاهرة الدولي.

صورة تذكارية لطاقم طائرة مصر للطيران مع مسؤولي مطار بنينا، 18 أبريل 2022، (صفحة المطار على فيسبوك)

الركاب لدى استقلالهم أول رحلة مسيرة من مطار بنينا إلى مطار القاهرة الدولي منذ 7 سنوات.

صورة تذكارية أخرى لمسؤولي المطار أمام طائرة مصر للطيران.