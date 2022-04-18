Atwasat

تسيير أول رحلة لـ«مصر للطيران» من مطار بنينا منذ 7 سنوات (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 11:57 صباحا
تسيير أول رحلة لـ«مصر للطيران» من مطار بنينا منذ 7 سنوات (صور)
طائرة مصر للطيران في مطار بنينا، 18 أبريل 2022، (صفحة المطار على فيسبوك)
alwasat radio

استقبل مطار بنينا الدولي طائرة الشركة القابضة لمصر للطيران، صباح الإثنين، القادمة من العاصمة المصرية القاهرة.

وستسيِّر الشركة أولى رحلاتها من مطار بنينا اليوم، وذلك بعد توقف دام لأكثر من سبع سنوات، حسب بيان إدارة المطار على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان في استقبال الطائرة مساعد مدير المطار، ومدير أمن المنفذ، ومدير مصلحة الطيران المدني، إضافة إلى عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية والشركات العاملة بالمطار.

مصر للطيران تعلن عودة الرحلات المباشرة بين القاهرة وبنغازي
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن شركة مصر للطيران أنها ستبدأ تسيير رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبنغازي، في 18 أبريل، بواقع رحلة يومية.

وقال رئيس الشركة، الطيار عمرو أبوالعينين، إن «مصر للطيران» تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية، ومنها مدينة بنغازي، لوجود الكثيرين من المصريين المقيمين والعاملين في الأراضي الليبية، ولتعزيز التبادل التجاري بين مصر وليبيا، موضحا أن الشركة ستشغل طائرتها من طراز «بوينغ B737-800» في تلك الرحلات.

كما زار وفد الشركة مطار بنينا يوم السبت الماضي، والتقى عددا من المسؤولين فيه وذلك لمناقشة عودة الرحلات والتي تمت الموافقة عليها مسبقا لمطاري القاهرة والإسكندرية.

اتفاق استئناف الرحلات بين مصر وليبيا
وفي سبتمبر الماضي، اتفقت مصلحتا الطيران المدني في مصر وليبيا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات (معيتيقة - مصراتة - بنينا)، ومطار القاهرة الدولي، وذلك خلال أعمال اللجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، التي انعقدت في القاهرة، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

واستأنفت شركتا الخطوط الجوية الأفريقية والخطوط الجوية الليبية في الشهر نفسه رحلاتهما من مطاري معيتيقة وبنينا الدوليين إلى مطار القاهرة الدولي.

صورة تذكارية لطاقم طائرة مصر للطيران مع مسؤولي مطار بنينا، 18 أبريل 2022، (صفحة المطار على فيسبوك)
صورة تذكارية لطاقم طائرة مصر للطيران مع مسؤولي مطار بنينا، 18 أبريل 2022، (صفحة المطار على فيسبوك)
الركاب لدى استقلالهم أول رحلة مسيرة من مطار بنينا إلى مطار القاهرة الدولي منذ 7 سنوات.
الركاب لدى استقلالهم أول رحلة مسيرة من مطار بنينا إلى مطار القاهرة الدولي منذ 7 سنوات.
صورة تذكارية أخرى لمسؤولي المطار أمام طائرة مصر للطيران.
صورة تذكارية أخرى لمسؤولي المطار أمام طائرة مصر للطيران.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نجل روائي أميركي متهم بقتل طفلته.. ما القصة؟

نجل روائي أميركي متهم بقتل طفلته.. ما القصة؟
«التكتل» سر خروج القمة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس من دون أهداف

«التكتل» سر خروج القمة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس من دون أهداف
أكاديميون ونشطاء طوارق في أوباري يطلقون مبادرة إصلاحية للم الشمل

أكاديميون ونشطاء طوارق في أوباري يطلقون مبادرة إصلاحية للم الشمل
احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن

احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس؟ (فيديو)

ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة ...
تعثر دخول باشاغا من تونس إلى طرابلس.. واستنفار في العاصمة

تعثر دخول باشاغا من تونس إلى طرابلس.. واستنفار في العاصمة
برنامج «كتب ليبية» (2)

برنامج «كتب ليبية» (2)
خلونا نحلموا (الحلقة 2)

خلونا نحلموا (الحلقة 2)
مسلسل «شن الحكاية» (2)

مسلسل «شن الحكاية» (2)
مسلسل «هذا هو» (2)

مسلسل «هذا هو» (2)
الكاسا (الحلقة 2)

الكاسا (الحلقة 2)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)
قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون دولار.. واعتقلت لأني قلت «لا»

قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون ...
«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو

«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو
كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج

كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج
صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس

صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس
كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا

كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا
بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»

بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«شباب من طبرق» يعلنون إغلاق ميناء الحريقة النفطي
«شباب من طبرق» يعلنون إغلاق ميناء الحريقة النفطي
بليحق: مؤشرات حول حصر النقاط الخلافية بين «النواب» و«الدولة» خلال اجتماعات القاهرة
بليحق: مؤشرات حول حصر النقاط الخلافية بين «النواب» و«الدولة» خلال...
مؤسسة النفط تعلن القوة القاهرة في ميناء الزويتينة.. وتحذر من موجة إغلاقات «مؤلمة» وقت طفرة الأسعار
مؤسسة النفط تعلن القوة القاهرة في ميناء الزويتينة.. وتحذر من موجة...
أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة نسبيا على معظم مناطق الشمال
أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة نسبيا على معظم مناطق الشمال
مرشحون للرئاسة والبرلمان يبحثون تشكيل تجمع سياسي رافض لتأجيل الانتخابات
مرشحون للرئاسة والبرلمان يبحثون تشكيل تجمع سياسي رافض لتأجيل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
اضطراب الإمدادات في ليبيا يلهب أسعار النفط في العالم
اضطراب الإمدادات في ليبيا يلهب أسعار النفط في العالم...
تسيير أول رحلة لـ«مصر للطيران» من مطار بنينا منذ 7 سنوات (صور)
تسيير أول رحلة لـ«مصر للطيران» من مطار بنينا منذ 7 سنوات ......
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من مصراتة إلى سرت
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من مصراتة إلى سرت...
مرشحون للرئاسة والبرلمان يبحثون تشكيل تجمع سياسي رافض لتأجيل الانتخابات
مرشحون للرئاسة والبرلمان يبحثون تشكيل تجمع سياسي رافض لتأجيل......
أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة نسبيا على معظم مناطق الشمال
أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة نسبيا على معظم مناطق الشمال...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط