«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من مصراتة إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من مصراتة إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية على ساحل الجبل الأخضر، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على الساحل من مصراتة إلى سرت.

- الرياح شمالية غربية وتكون متغيرة الاتجاه صباح الغد على زوارة وطرابلس، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، تصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل من مصراتة إلى سرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.