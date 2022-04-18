Atwasat

أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة نسبيا على معظم مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 10:26 صباحا
أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة نسبيا على معظم مناطق الشمال
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء باردة نسبيا، اليوم الإثنين، على معظم مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن الأجواء ستكون معتدلة على مناطق الوسط والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم، خاصة على المناطق من مصراتة حتى سرت، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر، والمتوقع ظهور ضباب على المرتفعات الجبلية الليلة، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 17 و22 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية.

أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة نسبيا على معظم مناطق الشمال
أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة نسبيا على معظم مناطق الشمال
أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة نسبيا على معظم مناطق الشمال
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نجل روائي أميركي متهم بقتل طفلته.. ما القصة؟

نجل روائي أميركي متهم بقتل طفلته.. ما القصة؟
«التكتل» سر خروج القمة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس من دون أهداف

«التكتل» سر خروج القمة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس من دون أهداف
أكاديميون ونشطاء طوارق في أوباري يطلقون مبادرة إصلاحية للم الشمل

أكاديميون ونشطاء طوارق في أوباري يطلقون مبادرة إصلاحية للم الشمل
احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن

احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس؟ (فيديو)

ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة ...
تعثر دخول باشاغا من تونس إلى طرابلس.. واستنفار في العاصمة

تعثر دخول باشاغا من تونس إلى طرابلس.. واستنفار في العاصمة
برنامج «كتب ليبية» (2)

برنامج «كتب ليبية» (2)
خلونا نحلموا (الحلقة 2)

خلونا نحلموا (الحلقة 2)
مسلسل «شن الحكاية» (2)

مسلسل «شن الحكاية» (2)
مسلسل «هذا هو» (2)

مسلسل «هذا هو» (2)
الكاسا (الحلقة 2)

الكاسا (الحلقة 2)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)
قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون دولار.. واعتقلت لأني قلت «لا»

قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون ...
«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو

«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو
كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج

كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج
صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس

صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس
كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا

كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا
بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»

بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«شباب من طبرق» يعلنون إغلاق ميناء الحريقة النفطي
«شباب من طبرق» يعلنون إغلاق ميناء الحريقة النفطي
بليحق: مؤشرات حول حصر النقاط الخلافية بين «النواب» و«الدولة» خلال اجتماعات القاهرة
بليحق: مؤشرات حول حصر النقاط الخلافية بين «النواب» و«الدولة» خلال...
مؤسسة النفط تعلن القوة القاهرة في ميناء الزويتينة.. وتحذر من موجة إغلاقات «مؤلمة» وقت طفرة الأسعار
مؤسسة النفط تعلن القوة القاهرة في ميناء الزويتينة.. وتحذر من موجة...
أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة نسبيا على معظم مناطق الشمال
أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة نسبيا على معظم مناطق الشمال
مرشحون للرئاسة والبرلمان يبحثون تشكيل تجمع سياسي رافض لتأجيل الانتخابات
مرشحون للرئاسة والبرلمان يبحثون تشكيل تجمع سياسي رافض لتأجيل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
اضطراب الإمدادات في ليبيا يلهب أسعار النفط في العالم
اضطراب الإمدادات في ليبيا يلهب أسعار النفط في العالم...
تسيير أول رحلة لـ«مصر للطيران» من مطار بنينا منذ 7 سنوات (صور)
تسيير أول رحلة لـ«مصر للطيران» من مطار بنينا منذ 7 سنوات ......
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من مصراتة إلى سرت
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من مصراتة إلى سرت...
مرشحون للرئاسة والبرلمان يبحثون تشكيل تجمع سياسي رافض لتأجيل الانتخابات
مرشحون للرئاسة والبرلمان يبحثون تشكيل تجمع سياسي رافض لتأجيل......
أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة نسبيا على معظم مناطق الشمال
أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة نسبيا على معظم مناطق الشمال...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط