أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة نسبيا على معظم مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء باردة نسبيا، اليوم الإثنين، على معظم مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن الأجواء ستكون معتدلة على مناطق الوسط والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم، خاصة على المناطق من مصراتة حتى سرت، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر، والمتوقع ظهور ضباب على المرتفعات الجبلية الليلة، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 17 و22 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية.