Atwasat

حبس مسؤول بكلية الطيران المدني بتهمة تزوير بيانات 174 طالبا بالمنحة الدراسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 01:37 صباحا
حبس مسؤول بكلية الطيران المدني بتهمة تزوير بيانات 174 طالبا بالمنحة الدراسية
شعار مكتب النائب العام. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، عن حبس مسجل عام كلية تقنية الطيران المدني والأرصاد الجوية، بتهمة تزوير البيانات المتعلقة بالمنحة الدراسية المقررة لفائدة طلاب الكلية.

وأفاد بيان لمكتب النائب العام بتولي وكيل النيابة العامة إجراءات التحقيق إزاء بلاغ يفيد بإدراج مسجل عام كلية تقنية الطيران المدني والأرصاد الجوية أسبيعة، أسماء بعض الأشخاص ضمن قائمة الطلبة المستهدفين بالمنحة الدراسية، على الرغم من انتفاء انخراط هؤلاء في العملية التعليمية أو التحاقهم بأية دورات تدريبية في الكلية.

- حبس عميد كلية الآداب بجامعة الزاوية احتياطيا بتهمة تزوير شهادته العليا

وأضاف البيان أن الإجراءات أثبتت إدراج مسجل عام الكلية 174 اسماً ضمن قائمة أسماء الطلبة الذين يتوافرون على الشروط المرعية لاستحقاق المنحة الدراسية، بغية تحصيل مبالغ مالية غير مشروعة، استناداً على شهادته بأنهم من الطلبة الدارسين في الكلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن

احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن
احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن

احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس؟ (فيديو)

ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة ...
خريطة مباريات الدوري الإيطالي الساخنة أمام قمة ميلان ومطاردة إنتر

خريطة مباريات الدوري الإيطالي الساخنة أمام قمة ميلان ومطاردة إنتر
برنامج «كتب ليبية» (2)

برنامج «كتب ليبية» (2)
خلونا نحلموا (الحلقة 2)

خلونا نحلموا (الحلقة 2)
«مانشستر سيتي» يصدر بيان الاعتذار عن الأغاني في قمة «ليفربول»

«مانشستر سيتي» يصدر بيان الاعتذار عن الأغاني في قمة «ليفربول»
مسلسل «شن الحكاية» (2)

مسلسل «شن الحكاية» (2)
مسلسل «هذا هو» (2)

مسلسل «هذا هو» (2)
الكاسا (الحلقة 2)

الكاسا (الحلقة 2)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)
ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس

ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي ...
قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون دولار.. واعتقلت لأني قلت «لا»

قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون ...
«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو

«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو
كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج

كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج
صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس

صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس
شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد

شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد
اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب

اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع عدد مرضى الأورام في سرت إلى 643 حالة
ارتفاع عدد مرضى الأورام في سرت إلى 643 حالة
«شباب منطقة الواحات» يعلنون قفل الحقول النفطية بالجنوب الشرقي
«شباب منطقة الواحات» يعلنون قفل الحقول النفطية بالجنوب الشرقي
شاهد في «وسط الخبر»: قصة القابضة للاتصالات.. من تصريحات قرقاب إلى زيارة الدبيبة
شاهد في «وسط الخبر»: قصة القابضة للاتصالات.. من تصريحات قرقاب إلى...
إنفاذ القانون: ضبط مخدرات على متن 3 سيارات موردة من بلجيكا
إنفاذ القانون: ضبط مخدرات على متن 3 سيارات موردة من بلجيكا
«الصحة» تستعرض الخطة المقترحة لتحسين علاج الأورام في ليبيا
«الصحة» تستعرض الخطة المقترحة لتحسين علاج الأورام في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مشاورات حول ليبيا الثلاثاء
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مشاورات حول ليبيا الثلاثاء...
تحدث عن لقاء جمعهما.. قرقاب: «لافرون» تتبع نجل الدبيبة (فيديو)
تحدث عن لقاء جمعهما.. قرقاب: «لافرون» تتبع نجل الدبيبة ......
حبس مسؤول بكلية الطيران المدني بتهمة تزوير بيانات 174 طالبا بالمنحة الدراسية
حبس مسؤول بكلية الطيران المدني بتهمة تزوير بيانات 174 طالبا ......
«الصحة» تستعرض الخطة المقترحة لتحسين علاج الأورام في ليبيا
«الصحة» تستعرض الخطة المقترحة لتحسين علاج الأورام في ليبيا...
إنفاذ القانون: ضبط مخدرات على متن 3 سيارات موردة من بلجيكا
إنفاذ القانون: ضبط مخدرات على متن 3 سيارات موردة من بلجيكا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط