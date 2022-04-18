حبس مسؤول بكلية الطيران المدني بتهمة تزوير بيانات 174 طالبا بالمنحة الدراسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، عن حبس مسجل عام كلية تقنية الطيران المدني والأرصاد الجوية، بتهمة تزوير البيانات المتعلقة بالمنحة الدراسية المقررة لفائدة طلاب الكلية.

وأفاد بيان لمكتب النائب العام بتولي وكيل النيابة العامة إجراءات التحقيق إزاء بلاغ يفيد بإدراج مسجل عام كلية تقنية الطيران المدني والأرصاد الجوية أسبيعة، أسماء بعض الأشخاص ضمن قائمة الطلبة المستهدفين بالمنحة الدراسية، على الرغم من انتفاء انخراط هؤلاء في العملية التعليمية أو التحاقهم بأية دورات تدريبية في الكلية.

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وأضاف البيان أن الإجراءات أثبتت إدراج مسجل عام الكلية 174 اسماً ضمن قائمة أسماء الطلبة الذين يتوافرون على الشروط المرعية لاستحقاق المنحة الدراسية، بغية تحصيل مبالغ مالية غير مشروعة، استناداً على شهادته بأنهم من الطلبة الدارسين في الكلية.