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«الصحة» تستعرض الخطة المقترحة لتحسين علاج الأورام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 01:25 صباحا
«الصحة» تستعرض الخطة المقترحة لتحسين علاج الأورام في ليبيا
جانب من اجتماع برئاسة رمضان أبوجناح بمقر وزارة الصحة (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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استعرض اجتماع بوزارة الصحة، الأحد، الخطة المقترحة لتحسين وتطوير علاج الأورام في ليبيا، وتعزيز آليات توطين العلاج بالداخل، ووضع قاعدة بيانات مشتركة بين المراكز الصحية.

الاجتماع عقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، مع مديري المراكز الصحية لعلاج وتشخيص الأورام في ليبيا، بحضور مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، ومدير الشؤون الطبية بوزارة الصحة، وعبر الدائرة المغلقة «زوم» كل من مدير مستشفي أورام بنغازي الدكتور حسن جامع.

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وناقش الاجتماع، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، سبل تحسين البنية التحتية لمعاهد ومراكز علاج السرطان في ليبيا، وتوطين العلاج بالداخل، وآليات لعلاج بالخارج، وفرص التدريب للعناصر الطبية والطبية المساعدة فى كافة المجالات.

كما طرح خلال الاجتماع ضرورة توفير المشغلات بالمعامل بكل أنواعها لمساهمتها في إتمام مراحل التشخيص والعلاج لاسيما مصرف الدم لفصل الصفائح والأنسجة، وتأكيد استكمال وجهوزية مبني زراعة النخاع في كل من مصراتة وصبراتة.

وأكد أبوجناح توجه وزارة الصحة إلى توطين العلاج بالداخل، وتحسين الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي العام، وإنجاح بناء وتقوية علاج الأورام والتركيز على المراكز الخمسة المعتمدة من البرنامج الوطني, وهي طرابلس, بنغازى, صبراتة, مصراتة وسبها.

وأشار إلى أهمية تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة، وتضمين الأطباء بالإيفاذ بالخارج عن طريق الترشيح المباشر من المعاهد والمراكز ووفق التخصصات المطلوبة، وتأكيد ضرورة وجود وتفعيل المجالس العلمية للأورام بمجلس التخصصات الطبية، مشددًا على ضرورة وضع آلية لقاعدة بيانات مشتركة بين المراكز الصحية.

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