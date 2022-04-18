إنفاذ القانون: ضبط مخدرات على متن 3 سيارات موردة من بلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأحد، ضبط كمية من المواد المخدرة على متن 3 سيارات موردة من بلجيكا.

وأشار بيان نشرته صفحة الإدارة على «فيسبوك» إلى إجراءات التحقيق من قبل رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية حيال واقعة جلب كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية إلى ليبيا، مخبأة في مركبات آلية موردة على متن وسيلتي نقل بحري قادمتين من بلجيكا.

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وأضاف أن وحدة التحقيقات والتحري التابعة لإدارة إنفاذ القانون طرابلس تمكنت بالتنسيق مع مكتب تقنية المعلومات بمكتب النائب العام، وكذلك مديرية أمن غدامس، من القبض على المتهم (ن.ح.ح.ز) في مدينة غدامس، وهو مالك المركبات الآلية نوع «نيسان»، «فولكس فاجن»، «أوبل».

وفق البيان، فإن المركبة الأولى نوع «فولكس فاجن» ضُبط على متنها 14 مغلفًا يحتوي على أقراص يشتبه في كونها مؤثرات عقلية نوع اكستاسي، و127 مغلفًا يحتوي على مادة يشتبه في كونها مخدر الحشيش، ومغلفين يشتبه في احتوائهما على مخدر الهيروين.

أما المركبة الثانية نوع «نيسان»، فتحمل 30 مغلفًا يحتوي على أقراص يشتبه في كونها مؤثرات عقلية نوع اكستاسي مخبأة داخل المركبة. والثالثة نوع «أوبل» كانت تنقل 45 مغلفاً يحتوي على أقراص يشتبه في كونها مؤثرات عقلية نوع اكستاسي.

واختتم البيان باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالة المتهم إلى جهات الاختصاص.

جانب من المضبوطات (إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية)

جانب من المضبوطات (إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية)

جانب من المضبوطات (إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية)

المتهم بجلب المخدرات (إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية)