Atwasat

إنفاذ القانون: ضبط مخدرات على متن 3 سيارات موردة من بلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 12:52 صباحا
إنفاذ القانون: ضبط مخدرات على متن 3 سيارات موردة من بلجيكا
جانب من المضبوطات (إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية)
alwasat radio

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأحد، ضبط كمية من المواد المخدرة على متن 3 سيارات موردة من بلجيكا.

وأشار بيان نشرته صفحة الإدارة على «فيسبوك» إلى إجراءات التحقيق من قبل رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية حيال واقعة جلب كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية إلى ليبيا، مخبأة في مركبات آلية موردة على متن وسيلتي نقل بحري قادمتين من بلجيكا.

- ضبط 8 سيارات محملة بـ1.6 مليون قرص مخدر بميناء مصراتة

وأضاف أن وحدة التحقيقات والتحري التابعة لإدارة إنفاذ القانون طرابلس تمكنت بالتنسيق مع مكتب تقنية المعلومات بمكتب النائب العام، وكذلك مديرية أمن غدامس، من القبض على المتهم (ن.ح.ح.ز) في مدينة غدامس، وهو مالك المركبات الآلية نوع «نيسان»، «فولكس فاجن»، «أوبل».

وفق البيان، فإن المركبة الأولى نوع «فولكس فاجن» ضُبط على متنها 14 مغلفًا يحتوي على أقراص يشتبه في كونها مؤثرات عقلية نوع اكستاسي، و127 مغلفًا يحتوي على مادة يشتبه في كونها مخدر الحشيش، ومغلفين يشتبه في احتوائهما على مخدر الهيروين.

أما المركبة الثانية نوع «نيسان»، فتحمل 30 مغلفًا يحتوي على أقراص يشتبه في كونها مؤثرات عقلية نوع اكستاسي مخبأة داخل المركبة. والثالثة نوع «أوبل» كانت تنقل 45 مغلفاً يحتوي على أقراص يشتبه في كونها مؤثرات عقلية نوع اكستاسي.

واختتم البيان باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالة المتهم إلى جهات الاختصاص.

جانب من المضبوطات (إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية)
جانب من المضبوطات (إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية)
جانب من المضبوطات (إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية)
جانب من المضبوطات (إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية)
جانب من المضبوطات (إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية)
جانب من المضبوطات (إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية)
المتهم بجلب المخدرات (إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية)
المتهم بجلب المخدرات (إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن

احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن
احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن

احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس؟ (فيديو)

ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة ...
خريطة مباريات الدوري الإيطالي الساخنة أمام قمة ميلان ومطاردة إنتر

خريطة مباريات الدوري الإيطالي الساخنة أمام قمة ميلان ومطاردة إنتر
برنامج «كتب ليبية» (2)

برنامج «كتب ليبية» (2)
خلونا نحلموا (الحلقة 2)

خلونا نحلموا (الحلقة 2)
«مانشستر سيتي» يصدر بيان الاعتذار عن الأغاني في قمة «ليفربول»

«مانشستر سيتي» يصدر بيان الاعتذار عن الأغاني في قمة «ليفربول»
مسلسل «شن الحكاية» (2)

مسلسل «شن الحكاية» (2)
مسلسل «هذا هو» (2)

مسلسل «هذا هو» (2)
الكاسا (الحلقة 2)

الكاسا (الحلقة 2)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)
ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس

ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي ...
قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون دولار.. واعتقلت لأني قلت «لا»

قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون ...
«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو

«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو
كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج

كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج
صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس

صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس
شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد

شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد
اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب

اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع عدد مرضى الأورام في سرت إلى 643 حالة
ارتفاع عدد مرضى الأورام في سرت إلى 643 حالة
«شباب منطقة الواحات» يعلنون قفل الحقول النفطية بالجنوب الشرقي
«شباب منطقة الواحات» يعلنون قفل الحقول النفطية بالجنوب الشرقي
شاهد في «وسط الخبر»: قصة القابضة للاتصالات.. من تصريحات قرقاب إلى زيارة الدبيبة
شاهد في «وسط الخبر»: قصة القابضة للاتصالات.. من تصريحات قرقاب إلى...
إنفاذ القانون: ضبط مخدرات على متن 3 سيارات موردة من بلجيكا
إنفاذ القانون: ضبط مخدرات على متن 3 سيارات موردة من بلجيكا
«الصحة» تستعرض الخطة المقترحة لتحسين علاج الأورام في ليبيا
«الصحة» تستعرض الخطة المقترحة لتحسين علاج الأورام في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مشاورات حول ليبيا الثلاثاء
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مشاورات حول ليبيا الثلاثاء...
تحدث عن لقاء جمعهما.. قرقاب: «لافرون» تتبع نجل الدبيبة (فيديو)
تحدث عن لقاء جمعهما.. قرقاب: «لافرون» تتبع نجل الدبيبة ......
حبس مسؤول بكلية الطيران المدني بتهمة تزوير بيانات 174 طالبا بالمنحة الدراسية
حبس مسؤول بكلية الطيران المدني بتهمة تزوير بيانات 174 طالبا ......
«الصحة» تستعرض الخطة المقترحة لتحسين علاج الأورام في ليبيا
«الصحة» تستعرض الخطة المقترحة لتحسين علاج الأورام في ليبيا...
إنفاذ القانون: ضبط مخدرات على متن 3 سيارات موردة من بلجيكا
إنفاذ القانون: ضبط مخدرات على متن 3 سيارات موردة من بلجيكا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط