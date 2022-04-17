Atwasat

«شباب منطقة الواحات» يعلنون قفل الحقول النفطية بالجنوب الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 11:43 مساء
«شباب منطقة الواحات» يعلنون قفل الحقول النفطية بالجنوب الشرقي
الشباب الذين أعلنوا إقفال النفط بمنطقة الواحات جنوب شرق ليبيا، الأحد 17 أبريل 2022. (فيديو)
alwasat radio

أعلنت مجموعة تطلق على نفسها «شباب منطقة الواحات بحوض النفط والغاز يفي الجنوب الشرقي»، اليوم الأحد، عن قفل الحقول النفطية الواقعة في نطاق المنطقة «قفلا كاملا مع إيقاف ضح النفط إلى الموانئ النفطية» حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في «إقالة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتسليم السلطة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

جاء ذلك في بيان مصور جرى تلاوته بحقل النافورة النفطي، من قبل مجموعة من الشباب، وهي المرة الرابعة التي يتلى فيها هذا البيان خلال 24 ساعة حيث سبق إعلانه من مجموعتين بحقل الشرارة وحقل الفيل بمناطق الجنوب الغربي وثالثة بمنطقة الزويتينة.

مطالب مقفلي النفط
وحمل البيان عدة مطالب أبرزها، إقالة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، والتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، وتمكين الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا من السلطة في طرابلس وضمان التوزيع العادل للموارد النفطية بشكل متساوٍ بين المناطق الليبية كافة، ودعم الجهات المختصة للوصول إلى الانتخابات القادمة بعيدًا عن طمع الحكومة التنفيذية في السلطة.

توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق اليوم، عن توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي إثر تعرُّض الحقل في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء أمس السبت إلى «محاولات الإغلاق التعسفي». وذلك «بسبب دخول مجموعة من الأفراد ومنع المستخدمين من الاستمرار في الإنتاج»، مؤكدة «توقف الإنتاج بالكامل اليوم الأحد، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمرًا مستحيلًا».

- «مكونات اجتماعية وقبلية» تعلن إيقاف إنتاج وتصدير النفط والغاز من حقل الشرارة
- وزارة النفط والغاز تعلق على إعلان «القوة القاهرة» في حقل الفيل
- مؤسسة النفط تعلن «القوة القاهرة» على حقل الفيل النفطي 
- « أعيان الجنوب» يعلنون إيقاف إنتاج وتصدير النفط بالمنطقة اعتبارا من السبت
- «أعيان الزويتينة» يعلنون إيقاف إنتاج وتصدير النفط عبر ميناء المنطقة اعتبارا من السبت

وأمام ذلك، اضطرت المؤسسة إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» على «خام مليتة إلى حين إشعار آخر»، وذلك لاستحالة تنفيذ التزاماتها التعاقدية جراء هذا الوضع.

تداعيات إقفال النفط
ودعت وزارة النفط والغاز من جهتها، إلى «عدم الاستجابة لأي طرف سياسي للزج بقطاع النفط في أتون المعركة السياسية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب خصومه السياسيين»، وقالت في بيان إن «الإقفالات تخفض الإنتاج قسرًا بما سيمنع الحصول على عوائد مجزية منتظرة عن بيع النفط الخام والغاز، مستفيدين بالارتفاع الحاصل في الأسعار بصورة غير مسبوقة في أسواق النفط العالمية».

ونوهت الوزارة في بيان إلى نتائج ما يحدث من «إضرار بموقع المؤسسة الوطنية للنفط في الأسواق العالمية نتيجة لعدم تمكنها من تنفيذ التزاماتها، وكذلك الإضرار بالمكامن والبنية التحتية والتسهيلات السطحية للمنشآت النفطية التي هي في حالة حرجة، وتعاني مشاكل فنية عدة وبحاجة إلى أعمال للصيانة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن

احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن
احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن

احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس؟ (فيديو)

ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة ...
خريطة مباريات الدوري الإيطالي الساخنة أمام قمة ميلان ومطاردة إنتر

خريطة مباريات الدوري الإيطالي الساخنة أمام قمة ميلان ومطاردة إنتر
برنامج «كتب ليبية» (2)

برنامج «كتب ليبية» (2)
خلونا نحلموا (الحلقة 2)

خلونا نحلموا (الحلقة 2)
«مانشستر سيتي» يصدر بيان الاعتذار عن الأغاني في قمة «ليفربول»

«مانشستر سيتي» يصدر بيان الاعتذار عن الأغاني في قمة «ليفربول»
مسلسل «شن الحكاية» (2)

مسلسل «شن الحكاية» (2)
مسلسل «هذا هو» (2)

مسلسل «هذا هو» (2)
الكاسا (الحلقة 2)

الكاسا (الحلقة 2)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)
ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس

ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي ...
قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون دولار.. واعتقلت لأني قلت «لا»

قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون ...
«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو

«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو
كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج

كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج
صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس

صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس
شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد

شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد
اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب

اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع عدد مرضى الأورام في سرت إلى 643 حالة
ارتفاع عدد مرضى الأورام في سرت إلى 643 حالة
«شباب منطقة الواحات» يعلنون قفل الحقول النفطية بالجنوب الشرقي
«شباب منطقة الواحات» يعلنون قفل الحقول النفطية بالجنوب الشرقي
شاهد في «وسط الخبر»: قصة القابضة للاتصالات.. من تصريحات قرقاب إلى زيارة الدبيبة
شاهد في «وسط الخبر»: قصة القابضة للاتصالات.. من تصريحات قرقاب إلى...
إنفاذ القانون: ضبط مخدرات على متن 3 سيارات موردة من بلجيكا
إنفاذ القانون: ضبط مخدرات على متن 3 سيارات موردة من بلجيكا
«الصحة» تستعرض الخطة المقترحة لتحسين علاج الأورام في ليبيا
«الصحة» تستعرض الخطة المقترحة لتحسين علاج الأورام في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مشاورات حول ليبيا الثلاثاء
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مشاورات حول ليبيا الثلاثاء...
تحدث عن لقاء جمعهما.. قرقاب: «لافرون» تتبع نجل الدبيبة (فيديو)
تحدث عن لقاء جمعهما.. قرقاب: «لافرون» تتبع نجل الدبيبة ......
حبس مسؤول بكلية الطيران المدني بتهمة تزوير بيانات 174 طالبا بالمنحة الدراسية
حبس مسؤول بكلية الطيران المدني بتهمة تزوير بيانات 174 طالبا ......
«الصحة» تستعرض الخطة المقترحة لتحسين علاج الأورام في ليبيا
«الصحة» تستعرض الخطة المقترحة لتحسين علاج الأورام في ليبيا...
إنفاذ القانون: ضبط مخدرات على متن 3 سيارات موردة من بلجيكا
إنفاذ القانون: ضبط مخدرات على متن 3 سيارات موردة من بلجيكا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط