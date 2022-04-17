«شباب منطقة الواحات» يعلنون قفل الحقول النفطية بالجنوب الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة تطلق على نفسها «شباب منطقة الواحات بحوض النفط والغاز يفي الجنوب الشرقي»، اليوم الأحد، عن قفل الحقول النفطية الواقعة في نطاق المنطقة «قفلا كاملا مع إيقاف ضح النفط إلى الموانئ النفطية» حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في «إقالة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتسليم السلطة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

جاء ذلك في بيان مصور جرى تلاوته بحقل النافورة النفطي، من قبل مجموعة من الشباب، وهي المرة الرابعة التي يتلى فيها هذا البيان خلال 24 ساعة حيث سبق إعلانه من مجموعتين بحقل الشرارة وحقل الفيل بمناطق الجنوب الغربي وثالثة بمنطقة الزويتينة.

مطالب مقفلي النفط

وحمل البيان عدة مطالب أبرزها، إقالة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، والتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، وتمكين الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا من السلطة في طرابلس وضمان التوزيع العادل للموارد النفطية بشكل متساوٍ بين المناطق الليبية كافة، ودعم الجهات المختصة للوصول إلى الانتخابات القادمة بعيدًا عن طمع الحكومة التنفيذية في السلطة.

توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق اليوم، عن توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي إثر تعرُّض الحقل في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء أمس السبت إلى «محاولات الإغلاق التعسفي». وذلك «بسبب دخول مجموعة من الأفراد ومنع المستخدمين من الاستمرار في الإنتاج»، مؤكدة «توقف الإنتاج بالكامل اليوم الأحد، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمرًا مستحيلًا».

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وأمام ذلك، اضطرت المؤسسة إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» على «خام مليتة إلى حين إشعار آخر»، وذلك لاستحالة تنفيذ التزاماتها التعاقدية جراء هذا الوضع.

تداعيات إقفال النفط

ودعت وزارة النفط والغاز من جهتها، إلى «عدم الاستجابة لأي طرف سياسي للزج بقطاع النفط في أتون المعركة السياسية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب خصومه السياسيين»، وقالت في بيان إن «الإقفالات تخفض الإنتاج قسرًا بما سيمنع الحصول على عوائد مجزية منتظرة عن بيع النفط الخام والغاز، مستفيدين بالارتفاع الحاصل في الأسعار بصورة غير مسبوقة في أسواق النفط العالمية».

ونوهت الوزارة في بيان إلى نتائج ما يحدث من «إضرار بموقع المؤسسة الوطنية للنفط في الأسواق العالمية نتيجة لعدم تمكنها من تنفيذ التزاماتها، وكذلك الإضرار بالمكامن والبنية التحتية والتسهيلات السطحية للمنشآت النفطية التي هي في حالة حرجة، وتعاني مشاكل فنية عدة وبحاجة إلى أعمال للصيانة».