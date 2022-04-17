صرف باقي تعويضات أصحاب المساكن المتضررة في سرت الأسبوع الجاري

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلن عميد بلدية سرت مختار المعداني، صرف الصكوك المالية المتبقية (50%) لأصحاب المساكن المتضررة خلال الأسبوع الجاري.

وباشرت لجنة التعويضات المالية لأصحاب المساكن المتضررة خلال 2011، عملها بإعداد الصكوك المالية المصرفية لأصحاب المساكن المتضررة والمستهدفين بالتعويضات للقيمة المتبقية (50%) فى أحياء الجيزة العسكرية وعمارات 1000 وحدة سكنية ومناطق متفرقة، حسب الكشف المحال من وزارة الإسكان بالحكومة للبلدية.

وعقد عميد بلدية سرت اجتماعًا بحضور رئيس اللجنة وفريق ديوان المحاسبة المكلف بالرقابة المصاحبة ومديري القانون والمراجعة الداخلية والمالية والحاسوب ومكتب العميد.

- «المحاسبة» يوافق على استكمال تحويل تعويضات 1271 من أصحاب المباني المتضررة في سرت

- سرت.. وقفة احتجاجية لصرف بقية تعويضات المنازل المتضررة جراء الحرب

- وزير الإسكان يبحث توحيد قيمة تعويضات العقارات منزوعة الملكية

وناقش الاجتماع البدء الفوري في إجراءات صرف باقي التعويضات حسب الكشف المحال من وزارة الإسكان والتعمير، مشددًا على أن القيم المالية ستصل مستحقيها هذا الأسبوع.

وقال إن عدد الصكوك يتجاوز ألف ومئة صك، وأن القيمة الإجمالية للتعويضات أكثر من 16 مليون دينار.

كشف بتعويضات أصحاب المساكن المتضررة في سرت (بوابة الوسط)