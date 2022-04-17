مرشحون للبرلمان يطلبون من البعثة الأممية إشراكهم في المشاورات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب مرشحون للانتخابات البرلمانية في ليبيا عن قلقهم من الانسداد السياسي الحالي، وحثوا بعثة الأمم المتحدة على إشراك المرشحين البرلمانيين والرئاسيين في المشاورات بغية تيسير الوصول إلى انتخابات مبكرة.

جاء ذلك خلال استقبال ريزيدون زينينغا الأمين العام المساعد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مجموعة من المرشحين للانتخابات البرلمانية، وذلك في مقر البعثة في طرابلس، اليوم الأحد.

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ونقل بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة عبر حسابها على «تويتر»، عن المرشحين تأكيدهم أهمية تركيز الجهود على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وضرورة إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قائمة المرشحين للانتخابات.

وأكد زينينغا للمرشحين أن البعثة والمستشارة الخاصة للأمين العام، ستيفاني وليامز، يدركان أن الانتخابات كأولوية تمثل السبيل الوحيد للخروج من الانسداد السياسي الحالي، مشددًا على أهمية احترام رغبات الناخبين والمرشحين الليبيين.

واستمرت، اليوم الأحد، اجتماعات ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، برعاية الأمم المتحدة، وذلك لتحديد قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا.

ريزيدون زينينغا القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يستقبل مجموعة من المرشحين للانتخابات البرلمانية (حساب البعثة على تويتر)

ريزيدون زينينغا القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يستقبل مجموعة من المرشحين للانتخابات البرلمانية (حساب البعثة على تويتر)