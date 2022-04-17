تشكيل لجان عمل لإحياء اليوم العالمي للسلامة الصناعية

القاهرة - بوابة الوسط

شكلت اللجنة العليا للسلامة والوقاية الصناعية بوزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية لجان عمل لوضع الترتيبات اللازمة لإحياء اليوم العالمي للسلامة الصناعية الذي يوافق يوم 28 من شهر أبريل الجاري، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

وعقدت اللجنة العليا للسلامة والوقاية الصناعية بوزارة الصناعة والمعادن، اليوم، اجتماعًا ناقشت خلاله آلية العمل لإحياء اليوم العالمي للسلامة الصناعية، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية رئيس اللجنة العليا للسلامة الصناعة.

وقالت وكالة الأنباء الليبية إن اللجنة العليا للسلامة الصناعية «شكلت لجان عمل لوضع الترتيبات لإحياء اليوم العالمي للسلامة الصناعية، كما شكلت لجنة لإحياء هذه المناسبة بتنظيم احتفالية تتضمن عددًا من الأنشطة العلمية والتوعوية حول السلامة المهنية ودورها في حماية العاملين بالمجال الصناعي».

وأضافت الوكالة أن الاجتماع جرى خلاله التأكيد على مواصلة اللجنة العليا للزيارات الميدانية التي تقوم بها لتقييم مستوى السلامة والصحة المهنية في الشركات والمصانع للقطاعين العام والخاص.