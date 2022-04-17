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الشركة القابضة للاتصالات تعكف على إعداد خطة لتطوير القطاع خلال العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 07:43 مساء
الشركة القابضة للاتصالات تعكف على إعداد خطة لتطوير القطاع خلال العام الجاري
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات المهندس محمد بن عياد، متحدثا خلال اجتماع مع الدبيبة، الأحد 17 أبريل 2022. (الشركة القابضة للاتصالات)
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قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، المهندس محمد بن عياد، إن مجلس الإدارة «يعكف على وضع خطة تطوير لقطاع الاتصالات» خلال العام الجاري، موضحًا أن الخطة تهدف «لمواكبة التطور الحاصل في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، ولتمكين المجتمع من التحول الرقمي» وفق ما أعلنته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تصريح بن عياد خلال اجتماع للجمعية العمومية للشركة عُقِد اليوم الأحد في طرابلس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، إلى جانب رؤساء مجالس إدارة شركة الاتصالات الدولية، وشركة هاتف ليبيا، وشركة الجيل الجديد، وشركة ليبيا للاتصالات التقنية، وشركة البنية للاستثمار العقاري، والمدير العام للشركة القابضة للاتصالات والمدراء العامين لشركات ليبيانا للهاتف المحمول، والمدار الجديد، وشركة بريد ليبيا.

مشاريع تطوير قطاع الاتصالات
وأضحت الشركة القابضة للاتصالات أن الاجتماع خُصِّص «لمتابعة تطوير قطاع الاتصالات والخطة الموضوعة للعام الجاري 2022». وطرح خلاله المجتمعون مجموعة من المشاريع التي جرى تنفيذها في ليبيا وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وأبرز التحديات التي واجهت المنفذين، وكذلك برامج التنمية المستدامة التي تسعى الشركة القابضة في دعمها.
توفير أفضل خدمات الاتصالات للمواطنين

وأضافت الشركة أن الدبيبة، جدد من جهته خلال الاجتماع، التأكيد على توجه الحكومة لتوفير أفضل خدمات الاتصالات والتقنية للمواطنين والأعمال في مختلف أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات والتقنية من أهم روافد الاقتصاد الوطني.

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كما شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في كلمته خلال الاجتماع على أهمية ودور قطاع الاتصالات في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل وتحفيز وتنشيط القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات.

إشراك القطاع الخاص في تطوير قطاع الاتصالات
ودعا الدبيبة خلال الاجتماع الشركة القابضة للاتصالات إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير القطاع، مؤكدًا «على ضرورة أن يكون التنافس مفتوحًا لكل شركات الاتصالات، وإنهاء حالة الاحتكار وهذا أصبح واقعًا لا بُد منه»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وطلب الدبيبة من قيادات الشركة القابضة للاتصالات، ضرورة العمل على تطوير القطاع في كافة المجالات «بما فيها العنونة البريدية والمساهمة مع الشعب الليبي في دعم الانتخابات تقنيًا وفنيًا وماديًا حتى يستطيع تحقيق حمله».

اجتماع الدبيبة مع الجميعة العمومية للشركة القابضة للاتصالات. الأحد 17 أبريل 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع الجميعة العمومية للشركة القابضة للاتصالات. الأحد 17 أبريل 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع الجميعة العمومية للشركة القابضة للاتصالات. الأحد 17 أبريل 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع الجميعة العمومية للشركة القابضة للاتصالات. الأحد 17 أبريل 2022. (حكومتنا)
الشركة القابضة للاتصالات تعكف على إعداد خطة لتطوير القطاع خلال العام الجاري
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