الدبيبة يتابع مع عميد مصراتة المستجدات القائمة في ليبيا وعمل البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء خُصِّص لمتابعة آخر المستجدات القائمة في البلاد، وسير عمل البلدية، دون تفاصيل.

- الدبيبة يبحث مع عميد نالوت الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية

- الدبيبة يطالب بوضع «خطة ناجعة» لدعم وإشراك القطاع الخاص في مجال الاتصالات

ويأتي اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات التي يجريها الدبيبة مع عمداء البلديات والوزراء والمسؤولين لمتابعة عمل الحكومة.

واجتمع الدبيبة خلال الأيام الماضية مع عمداء بلديات نالوت وزوارة، كما أجرى جولات تفقدية لعدد من الوزارات والمقار الحكومية لمتابعة سير العمل فيها.