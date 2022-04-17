Atwasat

تباين أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 02:40 مساء
تباين أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية
مقر المصرف المركزي، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وذلك في مستهل تداولات الأسبوع.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.70 دينار مقابل 4.68 دينار الخميس، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. في حين تراجع سعر اليورو إلى 5.08 دينار مقابل 5.11 دينار الخميس، وهبط سعر الجنيه الاسترليني قرشين اثنين، مسجلًا 6.14 دينار مقابل 6.16 دينار الخميس.

وبالنسبة لسلة العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي قرشًا ليسجل 1.25 دينار مقابل 1.24 دينار الخميس، وبالمثل الدرهم الإماراتي الذي بيع بـ 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، بينما حافظ سعر الدينار التونسي على مستوى 1.56 دينار الذي سجله الخميس. واستقر اليوان الصيني عند 0.73 دينار، والليرة التركية عند 0.32 دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسلسل «شن الحكاية» (2)

مسلسل «شن الحكاية» (2)
مسلسل «هذا هو» (2)

مسلسل «هذا هو» (2)
الكاسا (الحلقة 2)

الكاسا (الحلقة 2)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)
كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج

كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج
صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس

صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس
شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد

شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد
اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب

اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب
إقبال كبير على طابع بريدي يظهر إغراق السفينة الحربية الروسية بأوكرانيا

إقبال كبير على طابع بريدي يظهر إغراق السفينة الحربية الروسية بأوكرانيا
دبي تستعرض أحد أكبر أحجار الياقوت في العالم

دبي تستعرض أحد أكبر أحجار الياقوت في العالم
بعد يوم من الهدوء.. اعتداءات إسرائيلية جديدة على المصلين في «الأقصى»

بعد يوم من الهدوء.. اعتداءات إسرائيلية جديدة على المصلين في «الأقصى»
بحضور كيم.. كوريا الشمالية تختبر سلاحا تكتيكيا جديدا

بحضور كيم.. كوريا الشمالية تختبر سلاحا تكتيكيا جديدا
برنامج «كتب ليبية» (1)

برنامج «كتب ليبية» (1)
مسلسل «شن الحكاية» (1)

مسلسل «شن الحكاية» (1)
كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا

كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا
معدات «الفار» تدخل الحدود في طريقها إلى ملعب بنينا لأول مرة في ليبيا

معدات «الفار» تدخل الحدود في طريقها إلى ملعب بنينا لأول مرة في ليبيا
«اليوروبا ليغ» تفجر موجة غضب جديدة في القلعة الكتالونية

«اليوروبا ليغ» تفجر موجة غضب جديدة في القلعة الكتالونية
بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان المتوسط»

بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية من مصراتة إلى الخليج
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية من مصراتة إلى الخليج
مؤسسة النفط تعلن «القوة القاهرة» على حقل الفيل النفطي
مؤسسة النفط تعلن «القوة القاهرة» على حقل الفيل النفطي
« الوطنية لحقوق الإنسان»: التحركات العسكرية بطرابلس تنذر بـ«تصعيد جديد»
« الوطنية لحقوق الإنسان»: التحركات العسكرية بطرابلس تنذر بـ«تصعيد...
صنع الله: توافر الميزانيات يتيح التوسع بمصحات بنغازي وأجدابيا وسبها وطبرق
صنع الله: توافر الميزانيات يتيح التوسع بمصحات بنغازي وأجدابيا ...
قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون دولار.. واعتقلت لأني قلت «لا»
قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
وزارة النفط والغاز تعلق على إعلان «القوة القاهرة» في حقل الفيل
وزارة النفط والغاز تعلق على إعلان «القوة القاهرة» في حقل ......
موسكو: نرفض تكرار الدور الليبي في مجلس حقوق الإنسان
موسكو: نرفض تكرار الدور الليبي في مجلس حقوق الإنسان...
تباين أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية
تباين أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية...
قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون دولار.. واعتقلت لأني قلت «لا»
قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة ......
صنع الله: توافر الميزانيات يتيح التوسع بمصحات بنغازي وأجدابيا وسبها وطبرق
صنع الله: توافر الميزانيات يتيح التوسع بمصحات بنغازي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط