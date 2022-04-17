صنع الله: توافر الميزانيات يتيح التوسع بمصحات بنغازي وأجدابيا وسبها وطبرق

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفطة مصطفى صنع الله، إن توافر الميزانيات اللازمة سيمكن المؤسسة من الشروع في عمليات التوسعات في مصحات، بنغازي، أجدابيا، سبها، وطبرق.



وأضاف خلال زيارة ميدانية لمشروع تطوير مصحة النفط، «يجب أن تكون لدى قطاع النفط إدارة طبية على مستوى عالٍ من الكفاءة». ووجه رئيس مجلس الإدارة بأهمية استكمال كافة الإجراءات المعنية بتوريدات الأدوية إلى صيدلية المصحة، خاصة الأمراض المزمنة، ودعا لجنة الإدارة بالمصحة إلى ضرورة استكمال مشروع تطويرها.

القوة القاهرة في الفيل

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، «حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي بسبب توقف الإنتاج بالكامل، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة التزاماتها التعاقدية أمرًا مستحيلًا».

وقالت مؤسسة النفط، في بيان، إن الحقل «تعرض أمس السبت في الساعة 18:30 إلى محاولات الإغلاق التعسفي، بسبب دخول مجموعة من الأفراد ومنع المستخدمين من الاستمرار في الإنتاج»، وأشارت المؤسسة إلى أسفها عن الاضطرار لإعلان «حالة القوة القاهرة على خام مليتة إلى حين إشعار آخر».

ويقع حقل الفيل، في حوض مرزق جنوب غرب ليبيا، وهو أكبر حقل نفط في الحوض بطاقة إنتاجية 125 ألف برميل يوميًا، ويبلغ احتياطي الخام أكثر من 1.2 مليار برميل، فيما يصل الخام القابل للاستخلاص 700 مليون برميل.

ويوم السبت، أعلن بيان صادر عمن وصفوا أنفسهم بـ«أهالي وأعيان وسكان بلدية الزويتينة سلطان النفطية» إيقاف إنتاج وتصدير النفط من ميناء الزويتينة النفطي والحقول التابعة له بشكل كامل اعتبارًا من السبت الموافق 16 أبريل 2022، وحتى خروج حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من المشهد في طرابلس، وتسليمها السلطة.

كما أعلن بيان صادر عمن وصفوا أنفسهم بـ«أعيان الجنوب الليبي» بإيقاف إنتاج وتصدير النفط من الحقول بالمنطقة بشكل كامل اعتبارًا من أمس السبت حتى خروج حكومة الدبيبة، من المشهد في طرابلس، وتسليمها السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب.

صنع الله في زيارة ميدانية لمشروع تطوير مصحة النفط 17 أبريل 2022. (مؤسسة النفط)

صنع الله في زيارة ميدانية لمشروع تطوير مصحة النفط 17 أبريل 2022. (مؤسسة النفط)

صنع الله في زيارة ميدانية لمشروع تطوير مصحة النفط 17 أبريل 2022. (مؤسسة النفط)