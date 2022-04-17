«الأرصاد» يحذر من رياح قوية من مصراتة إلى الخليج

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من مصراتة إلى الخليج، وتكون غربية إلى شمالية غربية على ساحل الجبل الأخضر، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج قد يصل اليوم إلى 3.5 متر على ساحل درنة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• البحر قليل الاضطراب.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.50 متر.

• السماء مغطاة كليًا بالسحب، تتكاثر صباح الغد مع سقوط أمطار خفيفة على أقصى الساحل .

• الرياح شمالية غربية سـرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

•درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.