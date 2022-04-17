Atwasat

«الأرصاد» يحذر من رياح قوية من مصراتة إلى الخليج

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 11:22 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية من مصراتة إلى الخليج
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الأحد (17 أبريل 2022). (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من مصراتة إلى الخليج، وتكون غربية إلى شمالية غربية على ساحل الجبل الأخضر، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج قد يصل اليوم إلى 3.5 متر على ساحل درنة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• البحر قليل الاضطراب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.50 متر.
• السماء مغطاة كليًا بالسحب، تتكاثر صباح الغد مع سقوط أمطار خفيفة على أقصى الساحل .
• الرياح شمالية غربية سـرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.
•درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
•الرؤية تكون متوسطة على ساحل الجبل الأخضر بسبب سرعة الرياح واضطراب البحر.
•البحر قليل الاضطراب ويكون مضطربًا هذا اليوم على ساحل الجبل الأخضر.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و2.75 متر، ويصل إلى 3.50 متر على ساحل درنة.
•السماء مغطاة كليًا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة على ساحل الجبل الأخضر.
•الرياح غربية إلى شمالية غربية، سـرعتها بين 5 و25 عقدة وتصل 30 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.
•درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.

«الأرصاد» يحذر من رياح قوية من مصراتة إلى الخليج
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية من مصراتة إلى الخليج
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية من مصراتة إلى الخليج
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دبي تستعرض أحد أكبر أحجار الياقوت في العالم

دبي تستعرض أحد أكبر أحجار الياقوت في العالم
بعد يوم من الهدوء.. اعتداءات إسرائيلية جديدة على المصلين في «الأقصى»

بعد يوم من الهدوء.. اعتداءات إسرائيلية جديدة على المصلين في «الأقصى»
بحضور كيم.. كوريا الشمالية تختبر سلاحا تكتيكيا جديدا

بحضور كيم.. كوريا الشمالية تختبر سلاحا تكتيكيا جديدا
شاهد: زعيم كوريا الشمالية يحضر مسيرة ضخمة في الذكرى 110 لمولد جده مؤسس البلاد

شاهد: زعيم كوريا الشمالية يحضر مسيرة ضخمة في الذكرى 110 لمولد جده مؤسس البلاد
برنامج «كتب ليبية» (1)

برنامج «كتب ليبية» (1)
خلونا نحلموا (الحلقة 1)

خلونا نحلموا (الحلقة 1)
مسلسل «شن الحكاية» (1)

مسلسل «شن الحكاية» (1)
كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا

كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا
معدات «الفار» تدخل الحدود في طريقها إلى ملعب بنينا لأول مرة في ليبيا

معدات «الفار» تدخل الحدود في طريقها إلى ملعب بنينا لأول مرة في ليبيا
اقتحامات الأقصى تنذر بموجة «مقاومة جديدة»

اقتحامات الأقصى تنذر بموجة «مقاومة جديدة»
«اليوروبا ليغ» تفجر موجة غضب جديدة في القلعة الكتالونية

«اليوروبا ليغ» تفجر موجة غضب جديدة في القلعة الكتالونية
للمرة الثانية: غياب ممثلي «الليغا» عن نصف نهائي الدوري الأوروبي

للمرة الثانية: غياب ممثلي «الليغا» عن نصف نهائي الدوري الأوروبي
600 ألف دولار دخل بايدن وزوجته خلال 2021

600 ألف دولار دخل بايدن وزوجته خلال 2021
بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان المتوسط»

بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان ...
بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»

بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»
وثيقة «سرية للغاية» تكشف تفاصيل وفرضية جديدة حول مقتل أمين عام الأمم المتحدة الأسبق

وثيقة «سرية للغاية» تكشف تفاصيل وفرضية جديدة حول مقتل أمين عام الأمم المتحدة ...
كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة دستورية للانتخابات

كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة ...
«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي

«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة باشاغا ترحب ببيان الحجاوي.. وتحمل الدبيبة مسؤولية أي «تصعيد عسكري»
حكومة باشاغا ترحب ببيان الحجاوي.. وتحمل الدبيبة مسؤولية أي «تصعيد...
برعاية «ريبسول».. دورة تدريبية للمدرسين الليبيين للغة الإسبانية
برعاية «ريبسول».. دورة تدريبية للمدرسين الليبيين للغة الإسبانية
ضبط محلات لحوم مخالفة في سرت
ضبط محلات لحوم مخالفة في سرت
ماذا قال باشاغا بعد صرف 6 مليارات دولار لحكومة الدبيبة؟
ماذا قال باشاغا بعد صرف 6 مليارات دولار لحكومة الدبيبة؟
«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
« الوطنية لحقوق الإنسان»: التحركات العسكرية بطرابلس تنذر بـ«تصعيد جديد»
« الوطنية لحقوق الإنسان»: التحركات العسكرية بطرابلس تنذر ......
مؤسسة النفط تعلن «القوة القاهرة» على حقل الفيل النفطي
مؤسسة النفط تعلن «القوة القاهرة» على حقل الفيل النفطي...
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية من مصراتة إلى الخليج
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية من مصراتة إلى الخليج...
«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة...
ماذا قال باشاغا بعد صرف 6 مليارات دولار لحكومة الدبيبة؟
ماذا قال باشاغا بعد صرف 6 مليارات دولار لحكومة الدبيبة؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط