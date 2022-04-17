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«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 11:07 صباحا
«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
نشرة الأرصاد الجوية المتوقعة اليوم الأحد،17 أبريل 2022. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة اليوم وغدًا، إذ تتأثر غالبية مناطق ليبيا بكتلة هوائية باردة ورياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل أحيانًا إلى 50 كلم/ ساعة على المناطق الساحلية، خاصة الشرقية.

ومن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة بين 17 و22 درجة مئوية على شمال ليبيا مع تكاثر للسحب من حين لآخر خاصة هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد، مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة وظهور ضباب على بعض المرتفعات الجبلية، ومعظم مناطق الجنوب تكون درجات الحرارة القصوى بها بين 24 و30 درجة مئوية.

وتشير التوقعات الأولية لاقتراب منخفض صحراوي يوم الأربعاء، قادم من الجزائر يؤثر على المناطق الغربية بارتفاع في درجات الحرارة ورياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، خاصة هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة مع ظهور ضباب على بعض المرتفعات الجبلية.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وباردة نسبيًا.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا وتدريجيًا بداية من يوم الثلاثاء.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، خاصة على الجبل الاخضر .
الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة وباردة نسبيًا تصل سرعتها أحيانًا إلى 50 كلم/ الساعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية على غالبية المناطق، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة- سبها-غات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا بداية من يوم الثلاثاء.

الكفرة-السرير-تازربو
حالة السماء: قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة, بينما تكون جنوبية غربية مثيرة للأتربة والرمال على الكفرة وأقصى الجنوب، مع هبوط في مدى الرؤية وتتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية مع تحسن تدريجي في الرؤية الأفقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية، وتصل إلى 40 درجة مئوية على الكفرة وتنخفض غدًا.

«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
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