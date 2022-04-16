مطلوب في جريمة قتل منذ 4 سنوات.. «الويو» في قبضة الأمن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، القبض على أحد المطلوبين في جريمة قتل تعود وقائعها إلى العام 2018.

وتمكن فريق مشترك من فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي طرابلس ومركز غوط الشعال، من ضبط المتهم في الجريمة التي راح ضحيتها مواطن، فيما أُصيب آخر، وفق بيان مقتضب صادر عن المديرية.

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ويدعى المتهم «ن.ع.أ» ويلقب بـ«الويو»، وهو من مواليد العام 1997، وفق البيان، الذي أشار إلى اعتراف المتهم خلال التحقيقات بضلوعه في قضايا آخرى رفقة متهمين آخرين جارٍ البحث عنهم.