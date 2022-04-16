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الدبيبة يبحث مع عميد نالوت الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 09:44 مساء
الدبيبة يبحث مع عميد نالوت الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية
لقاء الدبيبة مع عميد بلدية نالوت، 16 أبريل 2022. (المركز الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)
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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، مع عميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام، الأوضاع بالبلدية، وأيضًا الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية.

وأصدر الدبيبة خلال اللقاء، الذي عُقد بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء، تعليماته بضرورة العمل على استتباب الأمن بالمنطقة، وعدم السماح بأي تحركات غير مسؤولة تهدف إلى زعزعته، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، لم يوضح طبيعة هذه التحركات.

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والتقى الدبيبة، في وقت سابق اليوم، رئيس جهاز الأمن الداخلي العميد لطفي الحراري، الذي أكد أن خطة الجهاز تركز خلال الفترة الراهنة على ملفي الغذاء والوقود، وعمله على القيام بـ«معالجات تظهر نتائجها قريبًا»، مشددًا على أن الجهاز يعمل كذلك على الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها الاقتصادي.

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