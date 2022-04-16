المنفي يبحث مع وفد قبيلة القطعان مستجدات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، مع وفد قبيلة القطعان، آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على مختلف الأصعدة.

وخلال اللقاء الذي عقد الذي عقد في مكتب المنفي بمدينة طبرق، أكد الوفد دعمه لمشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده رئيس المجلس الرئاسي ويهدف لاستقرار ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وأشار البيان إلى تأكيد الوفد على ضرورة إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يرضى بنتائجها الجميع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

بدوره، أشاد المنفي بـ«الدور الذي تلعبه قبيلة القطعان في المنطقة الشرقية لتحقيق السلم الاجتماعي»، مؤكدا استمرار المجلس الرئاسي في العمل على توحيد مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق الاستقرار الدائم على كامل التراب الليبي.

لقاء المنفي في طبرق مع وفد قبيلة القطعان، 16 أبريل 2022. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي في طبرق مع وفد قبيلة القطعان، 16 أبريل 2022. (المجلس الرئاسي)