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تسليم معدات طبية للعيادة المجمعة في سرت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 05:32 مساء
تسليم معدات طبية للعيادة المجمعة في سرت
أحد الأجهزة الطبية التي أتاحتها بلدية سرت للعيادة المجمعة. (البلدية)
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أكدت بلدية سرت، اليوم السبت، تسليم جهاز تنفسي صناعي ومستلزمات طبية إلى العيادة المجمعة في المدينة.

وضمت المستلزمات قفازات طبية معقمة، وجرى تقديمها بعد زيارة عميد البلدية مختار المعداني وأعضاء المجلس البلدية، وفق البلدية، مشيرة إلى استقبال العيادة مرضى من سرت وخارجها.

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وفي منتصف مارس الماضي وزّعت بلدية سرت كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية على المستشفيات والمراكز الصحية بجميع المحلات البلدية بنطاق المدينة.

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