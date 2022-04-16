تسليم معدات طبية للعيادة المجمعة في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت بلدية سرت، اليوم السبت، تسليم جهاز تنفسي صناعي ومستلزمات طبية إلى العيادة المجمعة في المدينة.

وضمت المستلزمات قفازات طبية معقمة، وجرى تقديمها بعد زيارة عميد البلدية مختار المعداني وأعضاء المجلس البلدية، وفق البلدية، مشيرة إلى استقبال العيادة مرضى من سرت وخارجها.

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وفي منتصف مارس الماضي وزّعت بلدية سرت كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية على المستشفيات والمراكز الصحية بجميع المحلات البلدية بنطاق المدينة.