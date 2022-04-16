الأرصاد تحذر الصيادين من رياح على الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية على الساحل الممتد من مصراتة إلى الخليج وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي، نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

• البحر قليل الاضطراب.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.25 متر.

• السماء مغطاة كليًا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة من الساحل قد تتخللها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

• الرياح شمالية غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل من مصراتة إلى سرت.

• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.