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الأرصاد تحذر الصيادين من رياح على الساحل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 11:18 صباحا
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح على الساحل
نشـرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم السبت (16 أبريل 2022)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية على الساحل الممتد من مصراتة إلى الخليج وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي، نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.
• البحر قليل الاضطراب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.25 متر.
• السماء مغطاة كليًا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة من الساحل قد تتخللها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
• الرياح شمالية غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل من مصراتة إلى سرت.
• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة متوسطة إلى ضعيفة بسبب سرعة الرياح وإثارة الأتربة واضطراب البحر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربًا على ساحل درنة وطبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.75 متر، ويصل إلى 3 أمتار على ساحل درنة.
• السماء مغطاة كليًا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة من الساحل قد تتخللها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية سـرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى ما بين 25 و35 عقدة على ساحل الخليج والساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي.
• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 مترًا.

الأرصاد تحذر الصيادين من رياح على الساحل
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح على الساحل
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح على الساحل
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