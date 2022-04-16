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أسامة حماد يعلق على تحويل 6 مليارات دولار إلى حساب «مالية الوحدة الوطنية» لدى «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 09:58 صباحا
أسامة حماد يعلق على تحويل 6 مليارات دولار إلى حساب «مالية الوحدة الوطنية» لدى «المركزي»
د. أسامة حماد وزير التخطيط والمالية بحكومة رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت)
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علق وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، د. أسامة حماد على إعلان وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء الخميس، تحويل 6 مليارات دولار إلى حسابها لدى المصرف المركزي، وذلك من الإيرادات النفطية ومشتقاتها والغاز عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط.

وعبر حماد في بيان، فجر السبت، عن «الاستغراب مما حدث من عدم تنفيذ تعليمات صادرة عن سلطة إدارية عليا، الأمر الذي يتنافى مع التشريعات النافذة وكذلك عدم التقيد بسقف الصلاحيات الممنوحة».

واستند حماد إلى تعليمات صادرة عن رئيس مجلس النواب في كتابه الموجه لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط في 10 مارس الماضي بـ«ضرورة الاحتفاظ بالإيرادات الناتجة عن بيع النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، وعدم إحالتها إلى حساب الإيراد العام موقتًا وذلك إلى حين اعتماد قانون الميزانية العامة، أو صدور قرار بالصرف من مجلس النواب».

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كما استند وزير المالية بحكومة باشاغا إلى كتاب رئيس مجلس النواب في 24 فبراير الماضي إلى النائب العام ومحافظ المصرف المركزي، ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد بشأن الصرف 1/12 (الإنفاق الفعلي للعام المالي 2021م)، وكذلك قرار منح الثقة للحكومة الليبية الصادر عن مجلس النواب لحكومة باشاغا، وكتاب باشاغا بأنه الممثل الشرعي والوحيد للسلطة التنفيذية للدولة.

وحمَّل بيان أسامة حماد «هذه المؤسسات المسؤولية الكاملة وما سيترتب عليه من تشوهات في الاقتصاد الوطني وصرف دون وجه حق»، وقال «كان الأجدر بهذه المؤسسات أن تنأى بنفسها عن استخدام مركزها في الصراعات السياسية أو استخدامها بغية تحقيق مكاسب لطرف سياسي ما». وأكد حماد «على كافة أجهزة الدولة الرقابية والقضائية المتمثلة في النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إيقاف هذه التصرفات لخطورة هذا الإجراء واعتباره تعديًا صريحًا على المال العام».

ماذا قالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية؟
ويوم الخميس الماضي، قالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن تحويل 6 مليارات دولار إلى حسابها لدى المصرف المركزي تأتي «في سبيل تغطية الإنفاق الحكومي والمتمثل في الأجور والمرتبات والنفقات التسييرية للقطاعات المختلفة والمعاشات الأساسية ونفقات دعم المحروقات وأعمال النظافة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات الأساسية والعاجلة والعلاج بالداخل والخارج، بما يكفل خدمة المواطن بما يغطي جميع ربوع ليبيا».

وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، اعتماد ترتيبات مالية طارئة لمؤسسة النفط للعام 2022 بقيمة 37 مليارًا و640 مليونًا و145 ألف دينار. وتتوزع النفقات في الخطة بواقع 3 مليارات و5 ملايين و349 ألف دينار للمرتبات، و7 مليارات و915 مليونًا و839 ألف دينار للنفقات التشغيلية، و16 مليارًا و915 مليونًا و707 آلاف دينار لنفقات التطوير، و6 مليارات 435 مليونًا و604 آلاف دينار التزامات سابقة.

وتستهدف الخطة زيادة إنتاج النفط إلى مليون و450 ألف برميل بنهاية العام، على أن تغطى من إيرادات النفط المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2022.

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