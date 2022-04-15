بطاقة تخزينية تصل إلى 600 مليون لتر..«البريقة» تضع اللمسات الأخيرة لإنشاء مستودع نفطي متكامل في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الجمعة، إنها شرعت في وضع اللمسات الأخيرة للشروع في إنشاء مستودع نفطي متكامل بالعاصمة طرابلس بطاقة تخزينية احتياطية تصل إلى 600 مليون لتر من الوقود والمحروقات السائبة، مشيرة إلى أن المشروع سيجري تنفيذه ببلدية جنزور غرب العاصمة، وفق ما أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقد رئيس لجنة إدارة الشركة برئاسة المهندس إبراهيم أبوبريدعة، صباح أمس الخميس، اجتماعا بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الشركة بطريق المطار في طرابلس دعا إليه فرج عبان ومحمود أبوجعفر عن بلدية جنزور وبحضور عضو لجنة الإدارة للعمليات الغربية والجنوبية مصطفى عون، ومديرو العموم والإدارات بالشركة.

وقالت شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لبحث الترتيبات الأولية لتنفيذ مشروع إنشاء مستودع نفطي متكامل بالعاصمة طرابلس، واستعراض دراسة الأثر البيئي للمشروع ومدى تأثيره على المنطقة.

مجلس الوزراء يخصص قطعة أرض لإنشاء مستود نفطي جديد في طرابلس

وافتتح أبوبريدعة الاجتماع، بكلمة أثنى فيها على دعم ودور مكتب النائب العام في توحيد جهود الأطراف المعنية وصولا إلى تحقيق رغبة الشركة في إقامة المشروع وبما يحقق المنفعة العامة وكذلك دعم المؤسسة الوطنية للنفط بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات والمقابلات خاضتها إدارة الشركة العليا لتوضيح مبررات وأهمية وجدوى المشروع.

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وأكد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة للحضور أن هذه الجهود «تكللت بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع» تقع ببلدية جنزور مجاورة لمحطة كهرباء غرب طرابلس.

جدوى إنشاء المستودع النفطي الجديد في طرابلس

وأضافت شركة البريقة أن المعنيين بالمشروع تحصلوا «على تأكيدات من قبل المختصين والفنيين بالشركة بأن المشروع سيكون وفق أحدث أساليب واشتراطات السلامة»، منوهة بأن «تنفيذ المشروع سيخلص الشركة من غرامات التأخير الناجمة عن تأخر تفريغ حمولات النواقل، كما سيتم الاستغناء عن الحاجة لتوفير وتعزيز الأرصدة من مستودعات بديلة وما يصاحب ذلك من صعوبات فنية وتشغيلية ومالية».

كما سيعمل المستودع النفطي الجديد في طرابلس «على إخراج الشركة من استغلال الأرصفة البحرية التجارية والذي يعد مخالفة لقانون الأرصفة البحرية والذي لجأت إليه الشركة مضطرة وسط تدابير احترازية بعد فقدانها لسعاتها التخزينية».

وأكدت شركة البريقة أن إنشاء المستودع الجديد، يأتي في إطار مساعيها «للنهوض بمستودع طرابلس النفطي لاستعادة سعته التخزينية المفقودة جراء الأضرار التي لحقت به وكحل جذري لحل مشكلة اختناقات الوقود داخل العاصمة طرابلس الكبرى وضواحيها».

ولفتت الشركة إلى أن الشروع في وضع اللمسات النهائية لتنفيذ المشروع يأتي «بعد سلسلة من الاجتماعات خاضتها إدارة الشركة العليا مع جميع الأطراف، لوضع المعنيين في صورة ما تعانيه الشركة والنتائج المرجوة من إقامة المشروع»، مشيدة بدعم مكتب النائب العام والمؤسسة الوطنية للنفط الذي مكنها من استصدار قرار مجلس الوزراء بتخصيص قطعة الأرض لإقامة المشروع بناء على طلبها.

أهمية المستودع النفطي الجديد في طرابلس لشركة البريقة

كما أكدت الشركة أنها «أوضحت للجهات العليا بالدولة ومكتب النائب العام والمؤسسة الوطنية للنفط أهمية المشروع وحجم المعاناة التي تعانيها حاليا في ظل فقدانها للسعات التخزينية والحالة الفنية السيئة لشبكة خطوط الإمدادات الرابطة بين كل من مستودع طرابلس النفطي ومستودع الزاوية من جهة ومستودع الهاني وميناء الشعاب من جهة أخرى».

وقالت الشركة إن المستودع الجديد «سيعمل على إنشاء نقطة استلام بحرية لجميع المنتجات النفطية وإقامة خزانات لتخزين وقود الديزل والبنزين وزيت الوقود الثقيل والكيروسين ووقود الطيران بالإضافة إلى خزانات تخزين الغاز المسال (غاز الطهي) وتركيب دوارة غاز تصل طاقتها الإنتاجية تصل إلى 30 ألف إسطوانة في اليوم التشغيلي العادي تزداد طاقتها حسب تنامي الطلب».

احتياجات منطقة طرابلس الكبرى النفطية من المحروقات

وبينت شركة البريقة أن فكرة المشروع الذي ستشرع في تنفيذه تركز على «تغطية احتياجات ومتطلبات منطقة طرابلس الكبرى والتي تمثل احتياجاتها حوالي 48% من إجمالي متطلبات المناطق الغربية والجنوبية (طرابلس- سبها - مصراتة- الزاوية) وبما يساوي حوالي 34% من إجمالي متطلبات البلاد من حاجة المحروقات اليومية».

وذكرت شركة البريقة أن المشاركين في الاجتماع استمع إلى عروض ضوئية وشروحات وافية على مراحل تنفيذ المشروع والنتائج المرجوة من ورائه، مؤكدة أنه «سيعمل على تأمين متطلبات العاصمة طرابلس الكبرى وضواحيها بالإضافة إلى توفيره لاحتياطيات استراتيجية والعمل على تأمين احتياجات محطة كهرباء غرب طرابلس من الوقود وبما يضمن سلاسة استمرار توليد الطاقة الكهربائية».

وأشاد أبوبريدعة في ختام الاجتماع بجهود العاملين بشركة البريقة الذين عملوا في ظروف تشغيلية صعبة على مدى 8 سنوات لتوفير احتياجات ومتطلبات الوطن والمواطن من المحروقات، معربا عن امتنانه لتعاون مكتب النائب العام وفريق العمل المكلف من طرفه الذي قام بمتابعة الإجراء مع جميع الأطراف ذات العلاقة وكذلك رئيس مجلس المؤسسة الوطنية لدعمة للشركة في مهمة تنفيذ المشروع بتوفير التمويلات المالية اللازمة، والإدارات التي قامت بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الأثر البيئي.

اجتماع إدارة شركة البريقة مع الجهات المعنية لعرض دراسات الأثر البيئي لمستودع طرابلس النفطي الجديد. (شركة البريقة لتسويق النفط)

اجتماع إدارة شركة البريقة مع الجهات المعنية لعرض دراسات الأثر البيئي لمستودع طرابلس النفطي الجديد. (شركة البريقة لتسويق النفط)

اجتماع إدارة شركة البريقة مع الجهات المعنية لعرض دراسات الأثر البيئي لمستودع طرابلس النفطي الجديد. (شركة البريقة لتسويق النفط)