اتفاقية تعاون بين مركزي «تطوير التعليم» و«البحوث والتدريب»

القاهرة - بوابة الوسط

وقع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اتفاقية تعاون مع مركز البحوث والاستشارات والتدريب بجامعة طرابلس، بحضور وزير التربية والتعليم، موسى محمد المقريف.

ووقع الاتفاقية بمقر الوزارة بطرابلس، مدير عام المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، علي محمد الوافي، وعلي أحمد قانون بصفته مدير عام مركز البحوث والاستشارات والتدريب بجامعة طرابلس، وفق بيان صادر، أمس الخميس، عن الوزارة.

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وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تستهدف دعم وتدريب الكوادر العلمية والفنية وفرض معايير الجودة في المدارس وجميع المؤسسات التعليمية بما يواكب التطوير العلمي في مجال التربية والتعليم.

من مراسم تواقيع اتفاقية تعاون بين مركزي «تطوير التعليم» و«البحوث والتدريب»، 14 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)

من مراسم تواقيع اتفاقية تعاون بين مركزي «تطوير التعليم» و«البحوث والتدريب»، 14 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)

من مراسم تواقيع اتفاقية تعاون بين مركزي «تطوير التعليم» و«البحوث والتدريب»، 14 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)

من مراسم تواقيع اتفاقية تعاون بين مركزي «تطوير التعليم» و«البحوث والتدريب»، 14 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)