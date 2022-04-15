«الأرصاد» يحذر من طقس متقلب مصحوب برياح مثيرة للأتربة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء متقلبة على غالب مناطق ليبيا مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصة علي الدواخل والجنوب، فيما تبدأ السحب بالتكاثر بداية من، الجمعة، على بعض المناطق.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة :

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة وتكون الفرصة أفضل يوم الغد، وقد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، واحتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي صباح الباكر على بعض مناطق الساحلية.

- الرياح: شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها أحيانا إلى 55 كم/س على بعض المناطق الساحلية هذا الصباح ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتكون على دواخل شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية على باقي المناطق .

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية، وتكون اليوم بين 31 و35 درجة مئوية على سرت، بني وليد، وأبونجيم، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الغد على غالب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده :-

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا من مساء هذا اليوم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق.

- الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية نشطة السرعة حيت تصل سرعتها أحيانا إلى 60 كم/س خاصة هذا اليوم ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية، تتحول تدريجيا يوم الغد على مناطق الخليج إلى غربية فشمالية غربية وباقي المناطق يوم الأحد مع تحسن في الرؤية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و33 درجة مئوية، و20 و23 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل ارتفاعا يوم الغد وتنخفض الأحد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس-الحمادة :

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.

- الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتسبب في إثارة الأتربة والرمال وقد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و39 درجة مئوية، وتسجل على غدامس27 درجة، وتسجل انخفاضا يوم الغد.