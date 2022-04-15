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حالة الطقس الجمعة.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وفرص أمطار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 أبريل 2022, 01:54 صباحا
حالة الطقس الجمعة.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وفرص أمطار
نشرة الطقس اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح مثيرة للأتربة والغبار اليوم الجمعة في الجنوب الغربي والمناطق الوسطى وكذلك الشرقية، منبهًا بضرورة أخد الحيطة والحذر لضعف الرؤية الأفقية في الطرقات.

ونصح المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، المواطنين خاصة الذين يعانون الأمراض التنفسية التقليل من الخروج إلا للضرورة القصوى، نظرًا لسوء الأحوال الجوية والغبار العالق في الجو، ما يساهم في تلوث الهواء.

- أحوال الطقس اليوم: استمرار التقلبات الجوية في معظم المناطق

ونشر المركز نشرة الطقس ليوم غدٍ الجمعة، واحتوت على تقلبات جوية على أغلب مناطق ليبيا مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، خاصة على (الدواخل والجنوب).

ويسجل يوم الجمعة تكاثرًا للسحب؛ إذ من المتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة مع فرصة أفضل يوم السبت قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

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