ضبط مواطن سرق 6 آلاف دينار من سوداني في البريقة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي عن ضبط شخص ليبي الجنسية، سرق 6 آلاف دينار من شخص سوداني في منطقة مرسى البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا)، حسب ما ذكرت وحدة الإعلام بالمديرية.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالمديرية النقيب عمر اشويقي لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعة، أن بلاغًا ورد من أحد العمالة السودانية الوافدة بشأن قيام شخص مجهول الهوية بدخول غرفته الكائنة بالتشاركية التى يعمل فيها في منطقة مرسى البريقة وسرق مبلغا ماليا قدر 6 آلاف دينار وهاتفا محمولا.

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وأشار اشويقي إلى فتح محضر استدلال فى الواقعة، حيث توصلت التحريات بقسم البحث الجنائي إلى هوية الشخص المطلوب، وضبطه وبحوزته المسروقات.

وبينت التحقيقات أن الشخص ليبي الجنسية يدعى (ع.ا.س)، اعترف بما نسب إليه من تهم، وبارتكابه الواقعة وسرقات أخرى، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى النيابة العامة للاختصاص.

المتهم بسرقة متعلقات عامل سوداني (الإنترنت)