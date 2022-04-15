وزيرة داخلية إيطاليا تزور ليبيا مايو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

تزور وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي، في مايو المقبل، ليبيا وتونس رفقة المفوضة الأوروبية إيلفا جوهانسون، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت لامورغيزي، في إحاطة أمام مجلس النواب الإيطالي، إن ليبيا وتونس هما اليوم الدولتان الرئيسيتان التي نشأت منهما تدفقات الهجرة التي تؤثر على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.

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وأفادت بأنها اتفقت مع مفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي جوهانسون على القيام بزيارة مشتركة في مايو لتنفيذ الإجراءات والمساهمة المالية المرتبطة بالشراكة الاستراتيجية.

وفي 9 أبريل اختتم وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني زيارة إلى تركيا، تطرق خلالها إلى الملف الليبي وقال إن بلاده ملتزمة بالسيناريوهات في شرق البحر الأبيض المتوسط، ليبيا والساحل.