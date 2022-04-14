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داخل العدد 334: «5+5» تحرك المياه الراكدة.. و500 ألف طن غذاء مهدرة سنويًا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 11:27 مساء
داخل العدد 334: «5+5» تحرك المياه الراكدة.. و500 ألف طن غذاء مهدرة سنويًا
العدد 334 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 14 أبريل 2022. (بوابة الوسط)
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في عددها رقم 334 الصادر، اليوم الخميس، ترصد جريدة الوسط في صدر صفحتها الأولى كيف تحركت المياه الراكدة في المشهد السياسي بعد جمود، وذلك في تقرير مجمع تحت عنوان يقول «اتصالات محلية وأممية لوقف التصعيد.. واجتماع ممثلي النواب والدولة بالقاهرة.. حجر«5+5» يحرك المياه الراكدة في المسار السياسي».

أيضًا نطالع في الصفحة الثالثة تقريرين؛ أحدهما بعنوان «مخاوف اندلاع صراع مسلح تزيح الحديث عن الانتخابات».

حقوق ذوي الإعاقة
ويتصدر الصفحة الرابعة تقرير يرصد آخر تطورات ملف ذوي الإعاقة في ليبيا، وجاء بعنوان «التضامن تبحث إلزام الجهات العامة بتشغيل 5% من ذوي الإعاقة». وفيها أيضًا نطالع تقريرًا بعنوان «قروض الدبيبة السكنية تشمل 600 ألف مواطن».

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قنابل النرويج وإسقاط ديكتاتور ليبيا
ويتصدر الصفحة الخامسة تقرير حول مشاركة النرويج في حملة الناتو لإسقاط نظام القذافي، في مثل هذه الأيام من العام 2011، وجاء بعنوان: هل شاركت قنابل النرويج في إسقاط ديكتاتور ليبيا؟

وفي الصفحة نفسها نقرأ موضوعًا يشمل آخر بيانات رسمية حول فيروس كوفيدـ19 في ليبيا، وجاء بعنوان «تراجع ملحوظ في إصابات كورونا المستجد».

العدوان الإسرائيلي يوحد المقاومة
ومن المتابعات الليبية إلى الشأن العربي والدولي، ونطالع في الصفحة السادسة تقريرًا يرصد فضيحة جديدة لإسرائيل بعنوان «برامج تجسس إسرائيلية تصطاد مسؤولين أوروبيين».

ويتصدر الصفحة السابعة تقرير يرصد ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين المحتلة بعنوان «العدوان الإسرائيلي على جنين يوحد فصائل المقاومة».

500 ألف طن غذاء يهدرها الليبيون
وفي صفحة الاقتصاد الثامنة نطالع موضوعات عدة منها تقرير عن حالة الغذاء في ليبيا جاء بعنوان «نصف مليون طن.. كمية الغذاء المهدرة في ليبيا سنويًا».

ونقرأ في الصفحة التاسعة تقريرًا حول منع منتجات شركة شوكولاتة أدت لتسمم أطفال، وجاء بعنوان «ليبيا تشارك في التحرك العالمي ضد شوكولاتة كيندرالمضرة بالصحة».

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ومن الاقتصاد إلى شئون البلديات ونطالع في الصفحة الثانية عشرة موضوعات وأخبارًا متنوعة منها تقرير بعنوان «مجسمات تعليمية تصل البلديات».

دراما رمضان الليبية في الميزان
بعدها وفي صفحة الثقافة والفن نطالع تقريرًا رئيسيًا يرصد تقييم الجمهور للدراما الليبية في رمضان وجاء بعنوان «دراما رمضان الليبية.. أزمة النصوص مستمرة.. والإعلانات سيدة الشاشة».

VAR للمرة الأولى في ليبيا
وإلى الرياضة ونطالع في صدر صفحتها الرابعة عشرة، تقريرًا بعنوان «رسميًا.. مارتينيز مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني»، وفيه خبر وصول المدرب الفرنسي إلى طرابلس اليوم الخميس لتوقيع العقد ومباشرة مهامه لقيادة «فرسان المتوسط».

أما الصفحة الخامسة عشرة، فيتصدرها تقرير تحت عنوان«VAR يظهر لأول مرة في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي»؛ حيث يلتقي الأهلي طرابلس مع الاتحاد 17 أبريل الجاري في ذهاب الكونفدرالية الأفريقية، كما تتجدد المواجهة في لقاء الإياب يوم 24 الجاري.

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