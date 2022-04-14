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شاهد.. «اقتصاد بلس» يعرض تطورات الأوضاع الاقتصادية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 11:14 مساء
شاهد.. «اقتصاد بلس» يعرض تطورات الأوضاع الاقتصادية في ليبيا
برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «wtv»
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تعرضت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «wtv»، اليوم الخميس، إلى أهم التطورات الاقتصادية في ليبيا، من خلال حلقة بانورامية إخبارية تناولت معالجة الأمن الغذائي والرواتب وصرف المنح والمعاشات، والمباحثات النفطية.

وأشارت الحلقة في تناولها الإخباري إعلان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن إتلاف 200 صندوق لحوم بيضاء وحمراء الفاسدة، خلال حملة تفتيشية أجراها مكتب سبها التابع للمركز على إحدى شركات اللحوم المجمدة.

- السفير الإيطالي: زيادة محتملة في إنتاج الغاز الليبي بنسبة 30%
- إتلاف 200 صندوق من اللحوم الفاسدة في سبها
- 600 ألف مواطن سجلوا في منظومة القروض السكنية.. والدبيبة: بدء الصرف قريبا

وانتقلت إلى استعراض تفاصيل اجتماع وزارة الاقتصاد بشأن إعداد استراتيجية الأمن الغذائي 2022-2027، بالإضافة إلى الوقوف على سير عمليات توريد القمح ومادة الدقيق للمخابز، وسبل توفير مخزون استراتيجي منها.

ونقل البرنامج تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بشأن ضرورة صرف منحة الزوجة عن العامين 2021 و 2022، من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات بالخصوص.

كما أشار إلى إعلان وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي، عن تسجيل 600 ألف مواطن في منظومة القروض السكنية، في الوقت الذي وجه فيه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بالعمل على صرف القروض قريبًا.

وإلى المنطقة الشرقية، استعرض البرنامج اجتماع نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي فرج القطراني، مع عدد من مسؤولي مطار بنينا وشركة المناولة الأرضية العاملة بالمطار لوضع حلول سريعة لصرف مرتبات العاملين بالشركة في أقرب وقت، وتوفير الدعم اللازم لها.

وفي أخر إطلالة محلية، عرض البرنامج تصريحات السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، حول أن ليبيا يمكنها زيادة إنتاج الغاز بنسبة 30% باستثمارات لا تتجاوز مليار دولار بشرط أن تكون في طرابلس سلطة تنفيذية قوية ومشتركة.

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