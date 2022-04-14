شرح البال يطالب بتوضيح المشاريع المتعاقد عليها صندوق الإعمار ولجنة الاستقرار وبلدية بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وزير الأشغال العامة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، المهندس نصر شرح البال، بضرورة «توضيح مشاريع صندوق الإعمار ولجنة الاستقرار وبلدية بنغازي المتعاقد عليها والمستهدفة، وذلك لمنع ازدواجية التعاقد مع وزارة الأشغال العامة» وفق مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي.

جاءت مطالبة شرح البال خلال ترؤسه اجتماعًا، اليوم الخميس، ببلدية بنغازي ضم كلًا من رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ومدير عام صندوق إعمار بنغازي درنة، ورئيس مصلحة التخطيط العمراني بنغازي، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق المكلف، ومدير المرصد الحضري، ووكيل ديوان بلدية بنغازي، ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، ورئيس ديوان وزارة الأشغال العامة ومديري الإدارات بديوان الوزارة.

شرح البال يدعو إلى التركيز على المشاريع الاستراتيجية في بنغازي

وقال مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع ناقش الاحتياجات اللازمة للمشاريع الاستراتيجية والواقعة ببلدية بنغازي، مشيرًا إلى أن وزير الأشغال العامة دعا في مستهل كلمته بالاجتماع إلى ضرورة التركيز على كافة المشاريع الاستراتيجية وذات الأهمية القصوى ببلدية بنغازي، مؤكدًا أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الإعمار».

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وأضاف مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى «مناقشة ملف التعويضات عن أضرار الحرب وسبل تسهيل كافة الإجراءات لصندوق الإعمار لممارسة عمله المنوط به وهو إعادة الإعمار».

تجنب ازدواجية التعاقد على تنفيذ المشاريع مع وزارة الأشغال العامة

وشدد وزير الأشغال العامة خلال الاجتماع على ضرورة السير قدمًا نحو الدفع بعجلة الإعمار، وضرورة «توضيح مشاريع صندوق الإعمار ولجنة الاستقرار وبلدية بنغازي المتعاقد عليها والمستهدفة وذلك لمنع ازدواجية التعاقد مع وزارة الأشغال العامة».

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة عقد بلدية بنغازي بشأن مشروع «master plan»، والتأكيد على ضرورة أن يكون التنسيق في تنفيذ كافة المشاريع مع مصلحة التخطيط العمراني ببنغازي لتنفذ وفقًا للمخطط المعتمد من قبلها، بحسب المصدر.

اجتماع وزير الأشغال العامة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب مع عدد من المسؤولين ببلدية بنغازي. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)