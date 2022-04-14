Atwasat

شرح البال يطالب بتوضيح المشاريع المتعاقد عليها صندوق الإعمار ولجنة الاستقرار وبلدية بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 10:08 مساء
شرح البال يطالب بتوضيح المشاريع المتعاقد عليها صندوق الإعمار ولجنة الاستقرار وبلدية بنغازي
اجتماع وزير الأسغال العامة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب مع عدد من المسؤولين ببلدية بنغازي. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
alwasat radio

طالب وزير الأشغال العامة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، المهندس نصر شرح البال، بضرورة «توضيح مشاريع صندوق الإعمار ولجنة الاستقرار وبلدية بنغازي المتعاقد عليها والمستهدفة، وذلك لمنع ازدواجية التعاقد مع وزارة الأشغال العامة» وفق مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي.

جاءت مطالبة شرح البال خلال ترؤسه اجتماعًا، اليوم الخميس، ببلدية بنغازي ضم كلًا من رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ومدير عام صندوق إعمار بنغازي درنة، ورئيس مصلحة التخطيط العمراني بنغازي، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق المكلف، ومدير المرصد الحضري، ووكيل ديوان بلدية بنغازي، ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، ورئيس ديوان وزارة الأشغال العامة ومديري الإدارات بديوان الوزارة.

شرح البال يدعو إلى التركيز على المشاريع الاستراتيجية في بنغازي
وقال مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع ناقش الاحتياجات اللازمة للمشاريع الاستراتيجية والواقعة ببلدية بنغازي، مشيرًا إلى أن وزير الأشغال العامة دعا في مستهل كلمته بالاجتماع إلى ضرورة التركيز على كافة المشاريع الاستراتيجية وذات الأهمية القصوى ببلدية بنغازي، مؤكدًا أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الإعمار».

- القطراني ببلدية بنغازي: رئيس الحكومة أعطى الإذن بالبدء في مشاريع الإعمار
- ورشة عمل حول إعادة إعمار المباني التاريخية في بنغازي بمشاركة خبراء إيطاليين

وأضاف مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى «مناقشة ملف التعويضات عن أضرار الحرب وسبل تسهيل كافة الإجراءات لصندوق الإعمار لممارسة عمله المنوط به وهو إعادة الإعمار».

تجنب ازدواجية التعاقد على تنفيذ المشاريع مع وزارة الأشغال العامة
وشدد وزير الأشغال العامة خلال الاجتماع على ضرورة السير قدمًا نحو الدفع بعجلة الإعمار، وضرورة «توضيح مشاريع صندوق الإعمار ولجنة الاستقرار وبلدية بنغازي المتعاقد عليها والمستهدفة وذلك لمنع ازدواجية التعاقد مع وزارة الأشغال العامة».

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة عقد بلدية بنغازي بشأن مشروع «master plan»، والتأكيد على ضرورة أن يكون التنسيق في تنفيذ كافة المشاريع مع مصلحة التخطيط العمراني ببنغازي لتنفذ وفقًا للمخطط المعتمد من قبلها، بحسب المصدر.

اجتماع وزير الأشغال العامة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب مع عدد من المسؤولين ببلدية بنغازي. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
اجتماع وزير الأشغال العامة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب مع عدد من المسؤولين ببلدية بنغازي. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح

إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
15 ألف حمامة تزين سماء دمشق القديمة تحاكي سنوات الحرب

15 ألف حمامة تزين سماء دمشق القديمة تحاكي سنوات الحرب
بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»

بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»
«إيني» تعلن اكتشاف آبار نفط وغاز جديدة في مصر

«إيني» تعلن اكتشاف آبار نفط وغاز جديدة في مصر
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022
الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها

الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها
«أضرار جسيمة» في سفينة قيادة أسطول البحر الأسود الروسي

«أضرار جسيمة» في سفينة قيادة أسطول البحر الأسود الروسي
ليفربول يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ليفربول يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
استشهاد فتى وشاب فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهاد فتى وشاب فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا

تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا
مسلسل «هذا هو» (1)

مسلسل «هذا هو» (1)
الكاسا (1)

الكاسا (1)
«مع فدوى»: المكي المستجير

«مع فدوى»: المكي المستجير
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (1)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (1)
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ويلاحق بتهمة شن «هجوم إرهابي»

الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ...
إخلاء موقع تنفيذ المرحلة الرابعة من منظومة النهر الصناعي وتسليمه إلى إدارة الجهاز

إخلاء موقع تنفيذ المرحلة الرابعة من منظومة النهر الصناعي وتسليمه إلى إدارة ...
بوتين يبحث عن منافذ جديدة لتصدير إنتاجه من المحروقات

بوتين يبحث عن منافذ جديدة لتصدير إنتاجه من المحروقات
كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا

كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يدعو المجلس الأعلى للجامعات والأجهزة الحكومية إلى اجتماع موسع
الدبيبة يدعو المجلس الأعلى للجامعات والأجهزة الحكومية إلى اجتماع ...
صرف أرقام عسكرية لـ2067 فردا من منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
صرف أرقام عسكرية لـ2067 فردا من منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
وزارة العمل تطلق برنامجا تدريبيا للباحثين عن العمل في مجال التكنولوجيا
وزارة العمل تطلق برنامجا تدريبيا للباحثين عن العمل في مجال ...
وزارة المالية تحيل 3 أشهر من علاوة الأبناء إلى مصرف ليبيا المركزي
وزارة المالية تحيل 3 أشهر من علاوة الأبناء إلى مصرف ليبيا المركزي
شرح البال يطالب بتوضيح المشاريع المتعاقد عليها صندوق الإعمار ولجنة الاستقرار وبلدية بنغازي
شرح البال يطالب بتوضيح المشاريع المتعاقد عليها صندوق الإعمار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات ......
المزيد
ضبط متهم بتزوير شيك بشأن منحة الزواج في مسلاتة
ضبط متهم بتزوير شيك بشأن منحة الزواج في مسلاتة...
السيفاو والقيب يوقعان قرار إيفاد أكثر من 7 آلاف طالب لاستكمال الدراسات العليا بالخارج
السيفاو والقيب يوقعان قرار إيفاد أكثر من 7 آلاف طالب ......
شاهد في «وسط الخبر»: تفاصيل أزمة مركز مصراتة الطبي.. المديونية والتهديد بالإغلاق
شاهد في «وسط الخبر»: تفاصيل أزمة مركز مصراتة الطبي.. ......
شرح البال يطالب بتوضيح المشاريع المتعاقد عليها صندوق الإعمار ولجنة الاستقرار وبلدية بنغازي
شرح البال يطالب بتوضيح المشاريع المتعاقد عليها صندوق الإعمار......
وزارة المالية تحيل 3 أشهر من علاوة الأبناء إلى مصرف ليبيا المركزي
وزارة المالية تحيل 3 أشهر من علاوة الأبناء إلى مصرف ليبيا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط