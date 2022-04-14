وزارة العمل تطلق برنامجا تدريبيا للباحثين عن العمل في مجال التكنولوجيا

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، اليوم الخميس، البرنامج التدريبي الخاص بالباحثين عن عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك تنفيذًا للاتفاقية التي وقعت أخيرًا مع أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في حفل الاحتفاء بالموهبة، والذي نظمته الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب، بحضور وزير التعليم التقني والفني يخلف السيفاو، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعدد من المسؤولين والطلبة والطالبات.

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وعلى هامش الاحتفال، جرى توقيع مذكرة تعاون بين الوزارة ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية مع الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب، وذلك في مجال تطوير واستيعاب القدرات الوطنية من المتفوقين والموهوبين.

وأكد وزير العمل أهمية توفير فرص عمل للمتفوقين من الباحثين عن العمل، بما يتناسب مع مواهبهم وإمكاناتهم.

جانب من حفل الاحتفاء بالموهبة، والذي نظمته الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب (صفحة وزارة العمل على فيسبوك)

جانب من حفل الاحتفاء بالموهبة، والذي نظمته الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب (صفحة وزارة العمل على فيسبوك)

جانب من حفل الاحتفاء بالموهبة، والذي نظمته الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب (صفحة وزارة العمل على فيسبوك)