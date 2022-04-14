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صرف أرقام عسكرية لـ2067 فردا من منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 08:38 مساء
صرف أرقام عسكرية لـ2067 فردا من منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
عناصر من حرش المنشآت النفطية أمام مقر الجهاز في طرابلس. (أرشيفية: جهاز حرس المنشآت النفطية)
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أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية، اليوم الخميس، صرف أرقام عسكرية لـ2067 فردًا من منتسبي الجهاز وفق الكشوفات المحالة إليه من جميع فروع الجهاز على مستوى ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه هي الدفعة الأولى وسيجري إحالة الدفعات النهائية لجميع منتسبي الجهاز من كافة الفروع الأسبوع المقبل.

وقال جهاز حرس المنشآت النفطية عبر صفحته على «فيسبوك»، إن هذه الخطوة تأتي «تتويجًا للجهود المبذولة على مدى أكثر من سنتين واستكمالًا لعدد من القرارات السابقة في سنة 2020 و2021 والتي أعدتها إدارة التنظيم والإدارة بالتعاون مع الإدارات والمكاتب الأخرى بالجهاز بناء على تعليمات رئيس الجهاز العميد علي امحمد الديب».

وأكد جهاز حرس المنشآت النفطية أنه بذلك «يكون قد صرف أرقامًا عسكرية لجميع منتسبي الجهاز بكافة الفروع (فرع طرابلس - الفرع الغربي - الفرع الشرقي - الفرع الجنوبي والجنوب الغربي) والوحدات والسرايا التابعة للجهاز بما يزيد على 13 ألف رقم عسكري».

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كما أكد الجهاز ترقية عدد من الجنود وضباط الصف للرتب المستحقة لهم وتسوية الأوضاع الوظيفية للموظفين المدنيين، لافتًا إلى أن «هذا يحدث لأول مرة مند إنشاء الجهاز سنة 2007 للسير بالجهاز نحو الأفضل».

وهنأت رئاسة جهاز حرس المنشآت النفطية كل من ساهم في الرقي وتطوير الجهاز من فروع وإدارات ومكاتب ووحدات وضباط، وضباط الصف والجنود والموظفين، وكل من صُرف له رقم عسكري على هذه الخطوة، آملًا أن تكون حافزًا لهم لبدل مزيد من الجهد العطاء.

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