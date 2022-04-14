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البلدية تحسم الجدل في بنغازي حول مبنى الكاتدرائية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 06:10 مساء
البلدية تحسم الجدل في بنغازي حول مبنى الكاتدرائية
مبنى الكاتدرائية في مدينة بنغازي. (بلدية بنغازي)
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حسمت بلدية بنغازي، اليوم الخميس، الجدل الذي صاحب بدء أعمال الصيانة لمبنى الكاتدرائية في المدينة، لا سيما بعدما وُضعت أمام المبنى لافتة تشير إلى تحويله إلى مسجد، مؤكدة «محافظتها على مبنى كاتدرائية بنغازي باعتباره من الإرث التاريخي».

وقالت بلدية بنغازي في توضيح نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها «تعمل دائمًا على الحفاظ على ذاكرة المدينة التاريخية التي مرت بها عبر جميع العصور التاريخية وفي كافة عهود الحكم المختلفة وأنها تضع ضمن برامج عملها ترميم المباني التاريخية باعتبارها إرثًا تاريخيًا للمدينة».

وأكدت البلدية أنها «انتهت في الفترة الماضية من ترميم العديد من المباني التاريخية منها منارة بنغازي والمجلس التشريعي البرقاوي سابقًا وبيت الثقافة (حوش الكيخيا) وأن مبنى الكاتدرائية وقصر المنار ضمن المباني المتعاقد على ترميمهما عن طريق جهاز تنمية وتطوير المدن بالشكل المعماري الأصلي دون تغيير طرازهما المعماري بواسطة شركات ايطالية متخصصة».

بلدية بنغازي تؤكد المحافظة على مبنى الكاتدرائية
كما أكدت بلدية بنغازي «محافظتها على مبنى كاتدرائية بنغازي باعتباره من الإرث التاريخي»، منوهة بـ«أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحداث أي تغييرات في مبنى الكاتدرائية».

وأهابت بلدية بنغازي بكافة المواطنين التعاون بشأن الحفاظ على جميع المباني التاريخية، وبالتالي الحفاظ على هوية المدينة.

مبنى الكاتدرائية في مدينة بنغازي. (بلدية بنغازي)
مبنى الكاتدرائية في مدينة بنغازي. (بلدية بنغازي)
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