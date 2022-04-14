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باشاغا يلتقي عددا من القادة الميدانيين لمدينة مصراتة في تونس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 05:40 مساء
باشاغا يلتقي عددا من القادة الميدانيين لمدينة مصراتة في تونس
باشاغا مع القائد الميداني محمد الحصان في تونس. (تجمع أنصار رئيس الحكومة فتحي باشاغا)
alwasat radio

التقى رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، عددًا من القادة الميدانيين لمدينة مصراتة، وذلك بمقر إقامته في العاصمة التونسية.

ونشرت صفحة «تجمع أنصار رئيس الحكومة فتحي باشاغا» على «فيسبوك» صورًا للقاء باشاغا مع القادة الميدانيين ومن بينهم محمد الحصان وعبدالسلام عليلش، ومختار الجحاوي.

ولم تقدم المنصات والصفحات التابعة لباشاغا أي تفاصيل عن اللقاء وما جرى بين باشاغا والقيادات الميدانية من مدينة مصراتة.

- الدبيبة يبحث دور «القوات المساندة» لحفظ الأمن بالبلاد

لقاء القادة الميدانين مع الدبيبة في مصراتة
ويأتي اللقاء بعد أيام من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع هؤلاء القادة والذي عقد قبل يومين بمقر «اللواء 53 مشاة» في مدينة مصراتة الإثنين الماضي.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك»، حينها، إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة الأوضاع العسكرية، ودور «القوات المساندة» في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد. مشيرة إلى أن القادة الحاضرين في الاجتماع أكدوا «رفضهم أي خطوات تؤدي إلى عودة الانقسام وشبح الحرب بين الليبيين».

لقاء باشاغا مع القادة الميدانيين من مدينة مصراتة في تونس. (تجمع أنصار رئيس الحكومة فتحي باشاغا)
لقاء باشاغا مع القادة الميدانيين من مدينة مصراتة في تونس. (تجمع أنصار رئيس الحكومة فتحي باشاغا)
لقاء باشاغا مع القادة الميدانيين من مدينة مصراتة في تونس. (تجمع أنصار رئيس الحكومة فتحي باشاغا)
لقاء باشاغا مع القادة الميدانيين من مدينة مصراتة في تونس. (تجمع أنصار رئيس الحكومة فتحي باشاغا)
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