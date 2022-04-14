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انطلاق أعمال اليوم الثاني لاجتماعات مجلسي النواب والدولة في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 02:28 مساء
انطلاق أعمال اليوم الثاني لاجتماعات مجلسي النواب والدولة في القاهرة
أعمال اليوم الثاني لاجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، 14 أبريل 2022، (البعثة الأممية)
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انطلقت أعمال اليوم الثاني من اجتماعات ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، برعاية الأمم المتحدة، وذلك لتحديد قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا صورا للحضور في اجتماع الخميس، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وليامز تدعو إلى اغتنام فرصة هذه الاجتماعات
وخلال الجلسة الافتتاحية أمس الأربعاء، قالت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، إن هذا الاجتماع فرصة للمجلسين يجب اغتنامها خلال شهر رمضان المبارك.

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وأضافت أن «عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدما».

مصر تؤكد دعمها الشعب الليبي
كما أكد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، اللواء أيمن بديع، خلال الجلسة، حرص مصر على تقديم الدعم إلى الشعب الليبي لتحقيق الاستقرار والسلام والخير المنشود.

كما رحب بديع، بممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة المشاركين، ونقل لهم تحيات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

أعمال اليوم الثاني لاجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، 14 أبريل 2022.
أعمال اليوم الثاني لاجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، 14 أبريل 2022.
أعمال اليوم الثاني لاجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، 14 أبريل 2022.
أعمال اليوم الثاني لاجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، 14 أبريل 2022.
عدد من المشاركين في أعمال اليوم الثاني من اجتماعات القاهرة.
عدد من المشاركين في أعمال اليوم الثاني من اجتماعات القاهرة.
عدد من المشاركين في أعمال اليوم الثاني من اجتماعات القاهرة.
عدد من المشاركين في أعمال اليوم الثاني من اجتماعات القاهرة.
عدد من المشاركين في أعمال اليوم الثاني من اجتماعات القاهرة.
عدد من المشاركين في أعمال اليوم الثاني من اجتماعات القاهرة.
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