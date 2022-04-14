انطلاق حملة نظافة في شوارع سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

انطلقت في مدينة سرت حملة نظافة واسعة برعاية المجلس البلدي، تحت شعار «سرت نظيفة وجميلة ومنورة بأهلها».

وقال مدير إدارة الإعلام بالمجلس البلدي سرت، محمد الأميل، إن الحملة تقوم بها الشركة العامة لخدمات النظافة التي تتبع البلدية حاليا.

وأضاف، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الحملة تشمل الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وأحيائها السكنية المختلفة، وتتزامن مع حملة أخرى لإنارة المدينة وتزيينها بأضواء الليزر.

وأشار إلى أن تلك الفعالية ستتواصل عدة أيام، وسيجري إزالة المخلفات المتراكمة في مختلف المناطق السكنية، ونقلها إلى المكب الرئيسي غرب سرت، إضافة إلى طلاء أحواض الزينة بالطرق الرئيسية، وتهذيب مئات الأشجار على جانبي الطريق المزدوج في المدينة.