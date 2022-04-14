النيجر تعلن مقتل 11 عنصرا أمنيا في هجومين أحدهما قرب الحدود مع ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلنت النيجر مقتل 11 عنصرا أمنيا في هجومين منفصلين، أحدهما على موقع عسكري في الصحراء الشمالية قرب الحدود مع ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن الهجومين وقعا الثلاثاء الماضي، حيث استهدف الأول مركزا للشرطة في بيتلكول على الحدود الغربية مع بوركينا فاسو، ما أسفر عن مقتل سبعة من أفراد الأمن.

فيما قتل أربعة من عناصر الحرس الوطني إثر هجوم مسلحين مجهولي الهوية على موقع لاستخراج الذهب، يبعد نحو 80 كيلومترا غرب جبال دجادو في منطقة أغاديز المحاذية لليبيا، حيث يشهد الهجوم على انعدام الأمن في المنطقة الحدودية

وسيطر المهاجمون على سيارات في موقع الحرس الوطني، قبل أن يفروا إلى دولة مجاورة بعد جريمتهم، حسب مصادر محلية.

اعتراض شحنة أسلحة قادمة من ليبيا

وسبق الهجوم اعتراض قوات النيجير، الإثنين الماضي، شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة على متن سيارات قادمة من ليبيا، وفقا لمصادر أمنية ومحلية، حيث جرى مصادرة 157 بندقية وثلاثة صواريخ «آر بي جي» وأكثر من 30 ألف صندوق ذخيرة متنوع.

كما كشفت وزارة الداخلية هذا الأسبوع، ضبط 350 قطعة سلاح خلال عام واحد، معظمها تسرب من حدود ليبيا، وذلك خلال دوريات قوات الأمن والدفاع في أنحاء البلاد.

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وقال رئيس النيجر محمد بازوم، في نهاية فبراير إن مساحة شاسعة من الصحراء في منطقة دادجو أصبحت ممرا لتهريب الأسلحة والمخدرات من ليبيا.

كما انتقد بازوم، في ديسمبر الماضي ضعف وسائل مكافحة الاتجار بالأسلحة انطلاقا من ليبيا، التي تعد مصدرا رئيسيا لتسليح فصائل مسلحة تنشط في منطقة الساحل، قائلا إن ترك الأمر بهذا الشكل كان «خطأ فادحا».