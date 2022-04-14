Atwasat

النيجر تعلن مقتل 11 عنصرا أمنيا في هجومين أحدهما قرب الحدود مع ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 14 أبريل 2022, 01:41 مساء
النيجر تعلن مقتل 11 عنصرا أمنيا في هجومين أحدهما قرب الحدود مع ليبيا
عناصر تابعون لجيش النيجر، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت النيجر مقتل 11 عنصرا أمنيا في هجومين منفصلين، أحدهما على موقع عسكري في الصحراء الشمالية قرب الحدود مع ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن الهجومين وقعا الثلاثاء الماضي، حيث استهدف الأول مركزا للشرطة في بيتلكول على الحدود الغربية مع بوركينا فاسو، ما أسفر عن مقتل سبعة من أفراد الأمن.

فيما قتل أربعة من عناصر الحرس الوطني إثر هجوم مسلحين مجهولي الهوية على موقع لاستخراج الذهب، يبعد نحو 80 كيلومترا غرب جبال دجادو في منطقة أغاديز المحاذية لليبيا، حيث يشهد الهجوم على انعدام الأمن في المنطقة الحدودية

وسيطر المهاجمون على سيارات في موقع الحرس الوطني، قبل أن يفروا إلى دولة مجاورة بعد جريمتهم، حسب مصادر محلية.

اعتراض شحنة أسلحة قادمة من ليبيا
وسبق الهجوم اعتراض قوات النيجير، الإثنين الماضي، شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة على متن سيارات قادمة من ليبيا، وفقا لمصادر أمنية ومحلية، حيث جرى مصادرة 157 بندقية وثلاثة صواريخ «آر بي جي» وأكثر من 30 ألف صندوق ذخيرة متنوع.

كما كشفت وزارة الداخلية هذا الأسبوع، ضبط 350 قطعة سلاح خلال عام واحد، معظمها تسرب من حدود ليبيا، وذلك خلال دوريات قوات الأمن والدفاع في أنحاء البلاد.

- تسرب معظمها من ليبيا.. ضبط 350 قطعة سلاح في النيجر خلال سنة
- نيكولا أورلاندو: استقرار ليبيا هدف مشترك لإيطاليا والنيجر
- المنفي يؤكد لرئيس النيجر أهمية إعادة مقر تجمع الساحل والصحراء إلى طرابلس
- وزير خارجية النيجر: جنوب ليبيا أصبح منطقة تزدهر فيها الجماعات المسلحة والمرتزقة

وقال رئيس النيجر محمد بازوم، في نهاية فبراير إن مساحة شاسعة من الصحراء في منطقة دادجو أصبحت ممرا لتهريب الأسلحة والمخدرات من ليبيا.

كما انتقد بازوم، في ديسمبر الماضي ضعف وسائل مكافحة الاتجار بالأسلحة انطلاقا من ليبيا، التي تعد مصدرا رئيسيا لتسليح فصائل مسلحة تنشط في منطقة الساحل، قائلا إن ترك الأمر بهذا الشكل كان «خطأ فادحا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إيني» تعلن اكتشاف آبار نفط وغاز جديدة في مصر

«إيني» تعلن اكتشاف آبار نفط وغاز جديدة في مصر
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022
الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها

الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها
«أضرار جسيمة» في سفينة قيادة أسطول البحر الأسود الروسي

«أضرار جسيمة» في سفينة قيادة أسطول البحر الأسود الروسي
ليفربول يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ليفربول يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
استشهاد فتى وشاب فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهاد فتى وشاب فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا

تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا
مسلسل «هذا هو» (1)

مسلسل «هذا هو» (1)
الكاسا (1)

الكاسا (1)
«مع فدوى»: المكي المستجير

«مع فدوى»: المكي المستجير
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (1)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (1)
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ويلاحق بتهمة شن «هجوم إرهابي»

الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ...
إخلاء موقع تنفيذ المرحلة الرابعة من منظومة النهر الصناعي وتسليمه إلى إدارة الجهاز

إخلاء موقع تنفيذ المرحلة الرابعة من منظومة النهر الصناعي وتسليمه إلى إدارة ...
بوتين يبحث عن منافذ جديدة لتصدير إنتاجه من المحروقات

بوتين يبحث عن منافذ جديدة لتصدير إنتاجه من المحروقات
كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا

كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا
بعد اتهام بايدن لـ«بوتين» بارتكاب «إبادة جماعية».. الكرملين يرد

بعد اتهام بايدن لـ«بوتين» بارتكاب «إبادة جماعية».. الكرملين يرد
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»

المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
سخرية من طلب الحكومة البرازيلية شراء حبوب فياغرا للجيش

سخرية من طلب الحكومة البرازيلية شراء حبوب فياغرا للجيش
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
النيجر تعلن مقتل 11 عنصرا أمنيا في هجومين أحدهما قرب الحدود مع ليبيا
النيجر تعلن مقتل 11 عنصرا أمنيا في هجومين أحدهما قرب الحدود مع ...
انطلاق حملة نظافة في شوارع سرت
انطلاق حملة نظافة في شوارع سرت
وزارة النفط: ندعم أي مباردة لزيادة الإنتاج رغم عدم إشراكنا في خطة تطوير القطاع
وزارة النفط: ندعم أي مباردة لزيادة الإنتاج رغم عدم إشراكنا في خطة...
انطلاق أعمال اليوم الثاني لاجتماعات مجلسي النواب والدولة في القاهرة
انطلاق أعمال اليوم الثاني لاجتماعات مجلسي النواب والدولة في ...
«حكومتنا»: مؤسسة النفط تحيل 8 مليارات دولار إلى حساب المالية في «المركزي»
«حكومتنا»: مؤسسة النفط تحيل 8 مليارات دولار إلى حساب المالية في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات ......
المزيد
الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع هيئة القطب المالي بالدار البيضاء
الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع هيئة ......
مركز مصراتة الطبي: سنتوقف عن استقبال الحالات نتيجة نقص الأدوية
مركز مصراتة الطبي: سنتوقف عن استقبال الحالات نتيجة نقص ......
الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي يوفد إليها بعض الطلاب.. وعانينا من العشوائية
الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي يوفد إليها بعض الطلاب.. ......
«حكومتنا»: مؤسسة النفط تحيل 8 مليارات دولار إلى حساب المالية في «المركزي»
«حكومتنا»: مؤسسة النفط تحيل 8 مليارات دولار إلى حساب المالية......
انطلاق أعمال اليوم الثاني لاجتماعات مجلسي النواب والدولة في القاهرة
انطلاق أعمال اليوم الثاني لاجتماعات مجلسي النواب والدولة في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط