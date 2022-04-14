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إردوغان: قواتنا سطرت الملاحم من سورية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 12:53 مساء
إردوغان: قواتنا سطرت الملاحم من سورية إلى ليبيا
إردوغان خلال إفطاره مع أفراد من الجيش التركي في ولاية هكاري شرق البلاد، 13 أبريل 2022، (الأناضول)
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أعرب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن فخره بـ«الإنجازات» التي حققتها قوات بلاده في عدة مناطق نزاع بما فيها ليبيا.

جاء ذلك في كلمة إلى جنود أتراك في ولاية هكاري (شرق)، حيث شاركهم إفطارهم الرمضاني مساء الأربعاء، حسبما نقلت وكالة «الأناضول» التركية.

وقال: «عناصرنا البرية والجوية والبحرية سطرت الملاحم في عديد الأماكن، من سورية إلى ليبيا، ومن العراق إلى قره باغ (أذربيجان)، ومن البحر الأبيض المتوسط إلى بحر إيجه، ونحن فخورون بهذه الإنجازات التي حققناها، بالطبع، لم نصل إلى هذه النقطة بهذه السهولة».

ولفت إردوغان إلى أن عمليات القوات المسلحة التركية داخل البلاد وخارجها «تصون البلاد من السيناريوهات العالمية القذرة».

الوجود العسكري التركي في ليبيا
وتدافع تركيا عن وجودها العسكري في ليبيا منذ توقيعها مذكرة التعاون الأمني مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج في العام 2019، في حين سحبت أخيرا مجموعة من المرتزقة السوريين الموالين لها.

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كما نشرت وسائل إعلام تركية صورا لجنود أتراك يتناولون إفطارهم في ليبيا رفقة قائد مركز التدريب البحري المشترك في مدينة الخمس، يتكين قوتشاش «كدليل يعكس حفاظ أنقرة على تواجدها العسكري». وتقول السلطات إن هؤلاء الجنود يؤدون مهامهم في مدينة الخمس ضمن إطار مذكرة التعاون الأمنية والعسكرية.

وتواصل ما يعرف بـ«قيادة التدريب البحري المشترك» أنشطتها في مدينة الخمس منذ 25 أغسطس العام 2020، «بحجة تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة التركية والليبية»، وتوفير الدعم والتدريب الذي يحتاجه أفراد القوات البحرية الليبية.

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