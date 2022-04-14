«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شرقية، نشطة إلى قوية، على الساحل الغربي، والساحل من رأس لانوف إلى شحات.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الخميس، تراوح سرعة الرياح بين 25 و35 عقدة، مع وصول ارتفاع الموج إلى 4.25 متر على الساحل الغربي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر الليلة ونهار الغد، مع احتمال سقوط رخات ضعيفة من المطر على أماكن متفرقة من الساحل.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول أحيانا إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 15 و30 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.75 و4.25 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، ويكون شديد الاضطراب ظهر الغد على ساحل سرت.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة؛ بسبب إثارة الأتربة واضطراب البحر.