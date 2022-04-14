أحوال الطقس اليوم: استمرار التقلبات الجوية في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء متقلبة على معظم مناطق البلاد، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة خاصة على الدواخل والجنوب، فيما تبدأ السحب بالتكاثر بداية من اليوم على بعض المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء غائمة جزئيا، تتكاثر أحيانا، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة غدا الجمعة، والرياح شرقية فجنوبية شرقية، نشطة السرعة، تصل سرعتها أحيانا إلى 50 كيلومترا في الساعة خصوصا على المناطق الساحلية؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق، تتحول غدا إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 33 و37 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا ملحوظا بدايةً من الغد على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مساء اليوم، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، نشطة السرعة، حيث تصل سرعتها أحيانا إلى 60 كيلومترا في الساعة، خصوصا غدا، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، وبين 20 و24 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة غدا على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية، وتسجل على غدامس 32 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.