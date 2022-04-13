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وزير الداخلية يتفقد مقرات أمنية تابعة لمديرية أمن الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 11:00 مساء
وزير الداخلية يتفقد مقرات أمنية تابعة لمديرية أمن الزاوية
جانب من زيارة وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن إلى مديرية أمن الزاوية (صفحة المديرية على فيسبوك)
alwasat radio

تفقد الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، اليوم الأربعاء، عددًا من المقار الأمنية التابعة لمديرية أمن الزاوية، على هامش زيارة إلى المديرية؛ حيث استقبله مدير أمن الزاوية الللواء علي خليفة اللافي، رفقة عدد من مديري وضباط المكاتب والأقسام والمراكز التابعة للمديرية.

وأفاد بيان نشرته مديرية أمن الزاوية عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الزياة جاءت من أجل الوقوف على أبرز العراقيل والمشاكل التي تواجه المرافق والمقرات الأمنية التابعة للمديرية من أجل القيام بالمهام المكلفة بها على أكمل وجه.

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وشملت الزيارة تفقُّد مبنى المديرية الجديد من بعد الصيانة والتجهيز وأيضًا المراكز الأمنية التي لا تزال قيد الإنشاء في بعض النقاط الحيوية بالمناطق التابعة لمدينة الزاوية الكبرى مثل مركز شرطة بئر الغنم ومركز شرطة قرية ناصر بجنوب الزاوية.

وأضاف البيان أن الوزير اطلع على أسباب التوقف للوصول إلى حلول سريعة، كما زار قسم مكافحة الظواهر الهدامة، معربًا عن استعداد الوزارة توفير احتياجات هذا القسم لتقديم كافة الخدمات الأمنية للمواطنين.

جانب من زيارة وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن إلى مديرية أمن الزاوية (صفحة المديرية على فيسبوك)
جانب من زيارة وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن إلى مديرية أمن الزاوية (صفحة المديرية على فيسبوك)
جانب من زيارة وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن إلى مديرية أمن الزاوية (صفحة المديرية على فيسبوك)
جانب من زيارة وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن إلى مديرية أمن الزاوية (صفحة المديرية على فيسبوك)
جانب من زيارة وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن إلى مديرية أمن الزاوية (صفحة المديرية على فيسبوك)
جانب من زيارة وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن إلى مديرية أمن الزاوية (صفحة المديرية على فيسبوك)
جانب من زيارة وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن إلى مديرية أمن الزاوية (صفحة المديرية على فيسبوك)
جانب من زيارة وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن إلى مديرية أمن الزاوية (صفحة المديرية على فيسبوك)
جانب من زيارة وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن إلى مديرية أمن الزاوية (صفحة المديرية على فيسبوك)
جانب من زيارة وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن إلى مديرية أمن الزاوية (صفحة المديرية على فيسبوك)
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