ممثلو القيادة العامة بلجنة «5+5» يؤكدون أهمية التزامات «حكومة الوحدة» تجاه المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب ممثلو القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن قلقهم إزاء الوضع الراهن وتبعاته على المعيشة في المنطقة الشرقية، وطرحوا أيضًا مسائل ملحة لا تزال عالقة تضع عمل اللجنة والتقدم المحرز في المسار الأمني على المحك.

أسباب تعليق ممثلي القيادة العامة عملهم بلجنة «5+5»

جاء ذلك خلال اجتماعهم، اليوم الأربعاء في بنغازي، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، منسق البعثة ريزدون زينينغا، الذي استمع إلى الأعضاء الخمسة، بشأن دواعي التدابير المعلن عنها في بيانهم الصادر بتاريخ 9 أبريل، وفي بيان نشرته البعثة الأممية عبر حسابها على «تويتر».

كما سلط الأعضاء الخمسة الضوء على «أهمية التزامات حكومة الوحدة الوطنية تجاه المنطقة الشرقية، والتي تضطلع بدور حيوي في تأمين إنتاج النفط والإسهام في الأمن والاستقرار المستتبين في الوقت الراهن في ليبيا».

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ونقل البيان عن الأمين العام المساعد ريزدون زينينغا إشادته باللجنة العسكرية المشتركة وإنجازاتها المهمة، مؤكدًا «التزام الأمم المتحدة في حث الجهود المنصبة نحو إيجاد حل دائم للمسائل العالقة»، مشددًا أيضًا على أهمية تجنب التصعيد وحل الخلافات عبر الحوار والحفاظ على العمل وما جرى إنجازه من قبل اللجنة.

زينينغا يطلب من الأعضاء الخمسة استمرار تعاونهم مع الأمم المتحدة

وطلب زينينغا من اللجنة الاستمرار في تعاونها مع الأمم المتحدة، بما في ذلك تقديم الدعم الضروري لتيسير عمل وحدة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة في سرت.

والسبت الماضي، أعلن ممثلو قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في بيان، تعليق جميع أعمالهم في اللجنة، متهمين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بعرقلة استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020.

ووجه ممثلو القيادة العامة في بيانهم اتهامات إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مشيرين إلى رفضهم «عدم انصياع الدبيبة لقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب ورفضه التسليم لحكومة الاستقرار، ونكث عهده بشأن ترشحه للانتخابات وعرقلته إتمامها بحجج واهية».

وفد من البعثة الأممية يصل يصل بنغازي للقاء ممثلي القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة «5+5». الأربعاء 13 أبريل 2022 (حساب البعثة على تويتر)

وفد من البعثة الأممية يجتمع مع ممثلي القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة «5+5». الأربعاء 13 أبريل 2022 (حساب البعثة على تويتر)

وفد من البعثة الأممية يجتمع مع ممثلي القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة «5+5». الأربعاء 13 أبريل 2022 (حساب البعثة على تويتر)