إخلاء موقع تنفيذ المرحلة الرابعة من منظومة النهر الصناعي وتسليمه إلى إدارة الجهاز

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، إخلاء موقع تنفيذ المرحلة الرابعة من منظومة النهر الصناعي وتسليمه إلى إدارة الجهاز، مشيدًا بإدارة إنفاذ القانون التي «أنجزت إجراء تنفيذ قرار الإخلاء بنجاح».

وقال مكتب النائب العام في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إن هذا الإجراء جاء استجابة لطلب جهاز إدارة وتشغيل النهر الصناعي «إزاء استمرار عرقلة خطة التحول المتعلقة بتنفيذ المرحلة الرابعة من منظومة مشروع النهر الصناعي المصممة لغرض نقل المياه من حقل آبار غدامس إلى الشريط الساحلي».

شاغلو الموقع تسببوا في تأخير تنفيذ المرحلة الرابعة لمنظومة النهر الصناعي

وأشار البيان إلى أن الأشخاص الذين كانوا يشغلون الموقع «تسببوا في تأخير تنفيذ المشروع؛ وعرقلة العاملين به عن أداء واجباتهم الوظيفية، جراء امتناعهم عن تسليم المواقع محل الاعتداء إلى الجهة المختصة بإدارة وتشغيل المشروع».

- «النهر الصناعي»: إخلاء موقع للجهاز سيطرت عليه شركة «ليكان» 10 سنوات

وأكد البيان أن «المستشار النائب العام وجه بمباشرة إجراءات التحقيق في مواجهتهم؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار فعل الجناة»؛ موضحًا أن «إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية استجابت لمقتضى قرار النيابة العامة القاضي بإخلاء المواقع الوارد بيانها في متن طلب رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي؛ وأنجزت إجراء تنفيذ القرار بنجاح».

شركة «ليكان» شغلت موقع حقل آبار غدامس خلال 10 سنوات

ويوم الإثنين، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إخلاء موقع تابع للجهاز كانت تسيطر عليه الشركة الليبية الكندية «ليكان»، وذلك بحقل آبار غدامس بعد عشر سنوات من السيطرة عليه.

وأوضح الجهاز في بيان أن قوة إنفاذ القانون، وبالتنسيق مع عضو اللجنة الإدارية بالجهاز أحمد الديب، توجهوا إلى حقل آبار غدامس لإخلاء الموقع من أشخاص متواجدين، دون أن يكون لتواجدهم أي سند قانوني.

قوة إنفاذ القانون بحقل آبار المياه في غدامس أثناء إخلائه وتسليمه لإدارة جهاز النهر الصناعي. (النائب العام)

قوة إنفاذ القانون بحقل آبار المياه في غدامس أثناء إخلائه وتسليمه لإدارة جهاز النهر الصناعي. (النائب العام)

قوة إنفاذ القانون بحقل آبار المياه في غدامس أثناء إخلائه وتسليمه لإدارة جهاز النهر الصناعي. (النائب العام)

قوة إنفاذ القانون بحقل آبار المياه في غدامس أثناء إخلائه وتسليمه لإدارة جهاز النهر الصناعي. (النائب العام)