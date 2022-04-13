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وفد من البعثة الأممية برئاسة زينينغا يجتمع مع ممثلي القيادة العامة في لجنة «5+5» ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 07:34 مساء
وفد من البعثة الأممية برئاسة زينينغا يجتمع مع ممثلي القيادة العامة في لجنة «5+5» ببنغازي
ممثلو القيادة العامة خلال استقبالهم زينينغا والوفد المرافق له من البعثة الأممية في بنغازي، الأربعاء 13 أبريل 2022. (خالد المحجوب)
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وصل إلى مدينة بنغازي، صباح اليوم الأربعاء، الأمين العام المساعد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزيدون زينينغا، على رأس وفد من البعثة، إلى مدينة بنغازي، للاجتماع مع ممثلي القيادة.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة اللواء خالد المحجوب عبر صفحته على «فيسبوك»، إن زينينا ووفد البعثة اجتمعوا مع ممثلي القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

خلفية اجتماع زينينغا مع ممثلي القيادة العامة في لجنة «5+5»
وأضاف المحجوب أن الاجتماع جاء على خلفية البيان الذي أصدره ممثلو القيادة العامة للجنة «بخصوص ما آلت إليه الأوضاع بسبب الإجراءات التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية التي أصبحت تشكل خطرًا على ما حققته اللجنة العسكرية المشتركة من مكاسب في اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار وما ترتب عنه من فتح الطرق وتسيير الرحلات والحفاظ على استمرار وقف إطلاق النار والتجهيز لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب وتفكيك ودمج المجموعات المسلحة ومعالجة أوضاعها».

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والسبت الماضي، أعلن ممثلو قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في بيان، تعليق جميع أعمالهم في اللجنة، متهمين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بعرقلة استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020.

ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يوجهون اتهامات للدبيبة
ووجه ممثلو القيادة العامة في بيانهم اتهامات إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مشيرين إلى رفضهم «عدم انصياع الدبيبة لقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب ورفضه التسليم لحكومة الاستقرار، ونكث عهده بشأن ترشحه للانتخابات وعرقلته إتمامها بحجج واهية».

كما تحدث البيان عن «مسؤولية الدبيبة عن عدم تعيين وزير للدفاع واحتفاظه بهذه الحقيبة لأغراض ومكاسب شخصية، فضلًا عن تسببه في إيقاف صرف مرتبات القوات المسلحة العربية الليبية أكثر من مرة وآخرها عدم صرف أربعة أشهر على التوالي حتى الآن».

ممثلو القيادة العامة خلال استقبالهم زينينغا والوفد المرافق له من البعثة الأممية في بنغازي، الأربعاء 13 أبريل 2022. (خالد المحجوب)
ممثلو القيادة العامة خلال استقبالهم زينينغا والوفد المرافق له من البعثة الأممية في بنغازي، الأربعاء 13 أبريل 2022. (خالد المحجوب)
ممثلو القيادة العامة خلال استقبالهم زينينغا والوفد المرافق له من البعثة الأممية في بنغازي، الأربعاء 13 أبريل 2022. (خالد المحجوب)
ممثلو القيادة العامة خلال استقبالهم زينينغا والوفد المرافق له من البعثة الأممية في بنغازي، الأربعاء 13 أبريل 2022. (خالد المحجوب)
ممثلو القيادة العامة خلال استقبالهم زينينغا والوفد المرافق له من البعثة الأممية في بنغازي، الأربعاء 13 أبريل 2022. (خالد المحجوب)
ممثلو القيادة العامة خلال استقبالهم زينينغا والوفد المرافق له من البعثة الأممية في بنغازي، الأربعاء 13 أبريل 2022. (خالد المحجوب)
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